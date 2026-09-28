Star Tv’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi Meksika yapımı Rubí’den uyarlama olduğu öğrenilince orijinal dizi merak konusu oldu. Latin Amerika dizileri arasında adından söz ettiren yapımlardan biri olurken konusu ve oyuncularıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Rubí dizisinin konusu nedir? Rubí dizisi kaç bölüm? Rubí dizisinin oyuncuları kimler? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

RUBÍ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Meksika televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Rubí, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha sevilerek izlenen dizilerden biri oluyor. Üstelik Türk televizyonlarına uyarlama olarak gelen Rubí, konusuyla merak edildi.

Rubí’nin merkezinde güzelliğinin ve zekasının farkında olan genç bir kadın yer alıyor. Maddi imkanları sınırlı bir aileden gelen genç kadın, hayatında yoksulluğu kabul etmemesiyle birlikte daha iyi bir hayat sürmek için hayatındaki ve çevresindeki insanları çıkarları doğrultusunda kullanıyor.

Üniversite de bir kaza sonucu bir bacağı sakat kalan kızla arkadaşlık kuran Rubí, onun zengin hayatını istemeye başlar. Arkadaşlığı aslında ilk başta da kıskançlık üzerine kurar. Öyle ki artık Rubí, zengin kız arkadaşının artık ailesinin hayatına bile girmeye karar verir. Zenginliği elde etmek için her şeyi yapan Rubí, hayatında ilk kez aşık olur.

Genç bir ortopedi doktoru olan Alejandro ile yollarının kesişmesiyle yoksul geçmişinden kurtulmak isteyen Rubí, zengin doktor üzerinden daha iyi bir hayat arayışını anlatan yapım olarak izleyici karşısına çıkıyor.

RUBÍ DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Hikayede arkadaşlık, aşk ilişkileri, aile sırları ve sınıfsal farklılıklar yer alırken Rubí’nin aldığı kararların sadece kendi hayatını değil çevresindeki insanların da yaşamlarını etkilediği görülüyor.

Dizi toplan 115 bölümden oluşuyor. İspanyolca dilinin ağırlıkta olduğu yapım, 2004 yılında ekranlarda yer aldı. Meksika yapımın bölümleri ise toplam 45- 50 dakika olacak şekilde yayınlanmaya başladı. Dizi de yer alan ana karakterlerin 115 bölüm boyunca kadroda yer almasıyla da dizinin devamlılığı sağlanmıştır.

RUBÍ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Rubí dizisi uzun soluklu yapısıyla Meksika günlük dizi formatında yayınlanmıştır. Dizinin başrolleri arasında Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Jacqueline Bracamontes, Sebastián Rulli ve Ana Martín gibi başarılı isimler yer aldı.