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Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 09:46
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1
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Sinema dünyasının en köklü serilerinden James Bond yeni filmi için başrol arayışında iki isim gündeme geldi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Denis Villeneuve'ün yöneteceği "Bond 26" için Robert Pattinson ve Nicholas Hoult değerlendirilen aktörler arasına girdi. Her iki ismin de rol için deneme çekimlerine girdiği iddia edildi.

2
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

BOND 26 İÇİN ADAY LİSTESİ TAHMİN EDİLENDEN DAHA GENİŞ

Kulislerden sızan bilgiler Pattinson ve Hoult ile sınırlı değil. Variety'nin haberine göre, ünlü müzisyen ve oyuncu Harry Styles da 007 rolü için görüşmeler gerçekleştirdi. Guy Ritchie imzalı "The Gentlemen" dizisiyle adından söz ettiren Theo James'in de adaylar arasında olduğu belirtildi.

3
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Styles ve James'in test aşamasına ulaşıp ulaşmadığı kesinlik kazanmasa da, yapımcıların arayışı oldukça geniş bir yelpazede sürdürdüğü görülüyor.

4
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Geçtiğimiz ay The Playlist, Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor'ın seçmelerde son aşamalara geldiğini ve Londra'da gerçekleştirilen deneme çekimlerine katıldığını duyurmuştu.

5
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

VİLLENEUVE VE YAPIMCILAR ALTERNATİFLERİ MASADA TUTUYOR

Pattinson ve Hoult gibi popüler isimlerin yarışa dahil olması, yapımcılar Amy Pascal ve David Heyman ile yönetmen Denis Villeneuve'ün mevcut isimlerle yetinmeyip seçenekleri tartmaya devam ettiğini gösteriyor.

6
Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Robert Pattinson, Villeneuve ile aralık ayında vizyona girecek "Dune: Part Three" filminde birlikte çalışmış olması sebebiyle listenin en dikkat çeken ismi konumunda bulunuyor.

Aktör; "The Batman", "Tenet", "Mickey 17" gibi büyük bütçeli yapımların yanı sıra Robert Eggers, Claire Denis ve Safdie kardeşler gibi bağımsız sinemacılarla da çalıştı.

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