Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Sinema dünyasının en köklü serilerinden James Bond yeni filmi için başrol arayışında iki isim gündeme geldi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Denis Villeneuve'ün yöneteceği "Bond 26" için Robert Pattinson ve Nicholas Hoult değerlendirilen aktörler arasına girdi. Her iki ismin de rol için deneme çekimlerine girdiği iddia edildi.