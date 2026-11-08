Yeni James Bond kim olacak? Yarışa iki dev Hollywood yıldızı katıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sinema dünyasının en köklü serilerinden James Bond yeni filmi için başrol arayışında iki isim gündeme geldi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Denis Villeneuve'ün yöneteceği "Bond 26" için Robert Pattinson ve Nicholas Hoult değerlendirilen aktörler arasına girdi. Her iki ismin de rol için deneme çekimlerine girdiği iddia edildi.
Kulislerden sızan bilgiler Pattinson ve Hoult ile sınırlı değil. Variety'nin haberine göre, ünlü müzisyen ve oyuncu Harry Styles da 007 rolü için görüşmeler gerçekleştirdi. Guy Ritchie imzalı "The Gentlemen" dizisiyle adından söz ettiren Theo James'in de adaylar arasında olduğu belirtildi.
Styles ve James'in test aşamasına ulaşıp ulaşmadığı kesinlik kazanmasa da, yapımcıların arayışı oldukça geniş bir yelpazede sürdürdüğü görülüyor.
Geçtiğimiz ay The Playlist, Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor'ın seçmelerde son aşamalara geldiğini ve Londra'da gerçekleştirilen deneme çekimlerine katıldığını duyurmuştu.
Pattinson ve Hoult gibi popüler isimlerin yarışa dahil olması, yapımcılar Amy Pascal ve David Heyman ile yönetmen Denis Villeneuve'ün mevcut isimlerle yetinmeyip seçenekleri tartmaya devam ettiğini gösteriyor.
Robert Pattinson, Villeneuve ile aralık ayında vizyona girecek "Dune: Part Three" filminde birlikte çalışmış olması sebebiyle listenin en dikkat çeken ismi konumunda bulunuyor.
Aktör; "The Batman", "Tenet", "Mickey 17" gibi büyük bütçeli yapımların yanı sıra Robert Eggers, Claire Denis ve Safdie kardeşler gibi bağımsız sinemacılarla da çalıştı.