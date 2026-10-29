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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:54

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

2026 yılında da Güney Kore dizileri merakla takip ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle de diziseverlerin araştırmaya başladığı konulardan ilki de Kasım ayında yayınlanacak Güney Kore dizilerinin hangisi olduğu araştırılıyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:54

dizileri, 2026 yılının kasım ayında da farklı hikayeleri ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fantastik romantizmden ofis aşklarına, tarihi savaşlardan, güç ve gizem öykülerine kadar uzanan yapımlar arasında yerini alıyor. Özellikle Güney Kore yapımları izlemeyi sevenlerin heyecanla beklediği yapımlar Kasım ayında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

KASIM AYINDA YAYINLANACAK OLAN GÜNEY KORE DİZİLERİ 2026!

Kasım ayında yayınlanması planlanan aslında fazlasıyla gündemde yer alıyor. Özellikle de konusunun dışında oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken bu yapımlar, Güney Kore dizisi izlemeyi sevenler için geniş bir skalada sunuyor. Pek çok konuda yayınlanan Güney Kore dizileri sevenlerini bekliyor.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

The Remarries Empress

 Kasım ayının belki de en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan The Remarries Empress-4 fantastik yapımları sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sevilen bir oyundan uyarlanan bu dizi, saray entrikalarını ve ihaneti ve güçlü bir kadının tekrardan ayağa kalmasını ele alıyor.  Başarılı isimleri bir araya getiren yapım da saray atmosferi, beklenmedik aşklar 4 Kasım 2026’da yayın hayatına başlayacak.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

Happy Anding

Romantik sevenlerin bayılacağı bu film, günlük hayatın zorluklarını ve mücadelesini ele alan yapımlardan birisi oluyor. Özellikle de hayallerinin peşinden koşan insanların mücadelesini ele alıyor. 10 yıldır başarıya ulaşmaya çalışan 3 komedyen arkadaşın başarıya ulaşmasına yardımcı olan bu yapım şimdilerde merakla bekleniyor. Yapım, tvN ekranlarında 6 Kasım 2026’da yayınlanacak.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

One of a Kind Romance

Eğer romantik komediyi seviyorsanız bu yapım oldukça ilginizi çekecek. Bir oyundan uyarlama olan yapımlar arasında yer alan One of a Kind Romance, sıradan bir iş hayatı bekleyen genç bir kadının bir anda nasıl aşk hayatında meydana gelen karşılaşmalar ele alınıyor. Dizi TVING üzerinden yayınlanacak olup 9 Kasım’da izleyicisiyle buluşacak.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

Nine to Six

Kasım ayının son haftasında izleyiciyle buluşması planlanan bu yapım da iş hayatı ve aşk hayatı arasında imce bir çizgi de yürüyen ikilinin hayatını ele alıyor. Dizi de kariyerine bağlı ve disiplinli bir kadın ile daha sıcak ve duygusal olan erkek karakterinin yollarının kesişmesiyle hikaye başlıyor. 25 Kasım’da başlayacak olan yapım şimdiden merak konusu oluyor.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

The Blue Road

Suç ve gerilim sevenlerin dikkatle takip edeceği yapımlardan biri olan The Blue Road, Güney Kore ve Japonya’da geçiyor. İki ülke de ortaya çıkan cinayetleri araştıran dedektiflerin mücadelesini ele alıyor. Farklı ülkelerde meydana gelen cinayetler arasında bir ilişki olup olmadığıyla olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor. 20 Kasım’da yayınlanması planlanıyor. Polisiye ve gizemli olay örgüsüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekiyor.

Kasım ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026!

Sword ve Silence

Tarihi yapımlar arasında yer alan Sword ve Silence, siyasi mücadeleleri, savaşları ve krallıklar arasındaki güç savaşıyla meydana gelen sonuçlar belki de bir krallığı bitirebilir. 14 Kasım’da ekranlara gelmesi planlanan dizi de tarihi drama işlenecek.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Diziler
#The Remarries Empress
#Happy Anding
#One Of A Kind Romance
#The Blue Road
#Mavi Kadin
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