Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Son zamanlarda meydana gelen dizi sektöründeki büyük reklam krizi gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki sektörde meydana gelen bu durum karşısında birçok yapımcının kanallardan istenilen maliyetleri düşürmek için harekete geçmesiyle Haysiyet dizinde de birtakım gelişmeler meydana geldi. Dizinin oyuncularından istenmesi nedeniyle piyasada meydana gelen kriz sete de sıçramış oldu. İşte detaylar…

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARINDAN İNDİRİM İSTENDİ!

Dizi sektöründe meydana gelen reklam krizleri, yapımcılar ve kanal yönetimleri arasında yeni bir gerginliği ortaya çıkartıyor. Sektörde yaşanan büyük reklam krizinin ardından geçmişte dizilerin ömrünü uzatmak için kullanılan bir yöntem tekrardan gündeme geldi.

Zaman zaman uygulanan bu yöntem, başta oyuncular olmak üzere yapımda yer alan tüm set arkası ekibin ücretlerine indirim yapma konusu ortaya çıktı. Bu istek ise Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet için uygulanması istendi.

Haysiyet dizisinin de yer aldığı bu indirim konusu yapımın ömrünü uzatmak için Süreç Film, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim istedi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sadece oyunculara değil teknik ekibe de uygulanacak yeni yönteme Kerem Alışık’tan sert bir çıkış geldiği iddia edildi.

PİYASADAKİ KRİZ SETE SIÇRADI

Haysiyet dizisinin de payını aldığı büyük reklam kriziyle birlikte Sadık Karlıova karakterini oynayan Kerem Alışık’ın “İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın.” Dediği iddia edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, piyasadaki krizler artık iyice setlere sıçradı.

Öte yandan yapım şirketlerinin yeni çekilecek olan dizilerin kadrolarını kurarken mevcut kriz ortamı nedeniyle maliyeti düşürmek için özellikle de oyuncuları, yönetmenler ve senaristlerini eski rakamlara göre büyük oranda düşürmeye çalıştığı gözlemleniyor.

DİZİ SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜK KRİZ

Uzun bir süredir meydana gelen bu krizler birkaç sezon sonra patlak verdi diyebiliriz. Çünkü ilk başta dizilerin sayısı düşmüş daha sonrasında ise ekrana gelen bölümlerde azalmaya gidilmeye başlandı. İlk kez ciddi anlam da büyük kriz ise geçtiğimiz mayıs ayında meydana geldi. Bölüm bütçelerinin 20 ve 30 milyondan 15-18 milyona düşmesi piyasa da yeni bir krize yol açtı.

Hatta Ekim ayının son haftasında birçok dizi yayın akışından çıkarılarak reklam gelirleriyle alakalı olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Cumhuriyet Bayramı haftası olduğu iddia edilerek kanallardan resmi açıklama gelmemişti. Diğer bir yandan da aniden final yapan diziler de çoğunlukta olarak bu 2026 senesinde büyük bir krizle patlak verdi. Şimdilerde dizi oyuncularına uygulanacak herhangi bir yöntem merak konusu oluyor.