TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:21

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Haysiyet dizisi hakkında meydana gelen yeni gelişme dizi sektöründe meydana gelen karışıklığa dikkat çekti. Sektördeki reklam krizinin ardından oyunculardan indirim istendi. Piyasadaki kriz sete sıçradı, yapımcılar kanalların isteği üzerine harekete geçti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:21

Son zamanlarda meydana gelen dizi sektöründeki büyük reklam krizi gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki sektörde meydana gelen bu durum karşısında birçok yapımcının kanallardan istenilen maliyetleri düşürmek için harekete geçmesiyle Haysiyet dizinde de birtakım gelişmeler meydana geldi. Dizinin oyuncularından istenmesi nedeniyle piyasada meydana gelen kriz sete de sıçramış oldu. İşte detaylar…

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARINDAN İNDİRİM İSTENDİ!

Dizi sektöründe meydana gelen reklam krizleri, yapımcılar ve kanal yönetimleri arasında yeni bir gerginliği ortaya çıkartıyor. Sektörde yaşanan büyük reklam krizinin ardından geçmişte dizilerin ömrünü uzatmak için kullanılan bir yöntem tekrardan gündeme geldi.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Zaman zaman uygulanan bu yöntem, başta oyuncular olmak üzere yapımda yer alan tüm set arkası ekibin ücretlerine indirim yapma konusu ortaya çıktı. Bu istek ise Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet için uygulanması istendi.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Haysiyet dizisinin de yer aldığı bu indirim konusu yapımın ömrünü uzatmak için Süreç Film, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim istedi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sadece oyunculara değil teknik ekibe de uygulanacak yeni yönteme Kerem Alışık’tan sert bir çıkış geldiği iddia edildi.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

PİYASADAKİ KRİZ SETE SIÇRADI

Haysiyet dizisinin de payını aldığı büyük reklam kriziyle birlikte Sadık Karlıova karakterini oynayan Kerem Alışık’ın “İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın.” Dediği iddia edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, piyasadaki krizler artık iyice setlere sıçradı.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Öte yandan yapım şirketlerinin yeni çekilecek olan dizilerin kadrolarını kurarken mevcut kriz ortamı nedeniyle maliyeti düşürmek için özellikle de oyuncuları, yönetmenler ve senaristlerini eski rakamlara göre büyük oranda düşürmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

DİZİ SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜK KRİZ

Uzun bir süredir meydana gelen bu krizler birkaç sezon sonra patlak verdi diyebiliriz. Çünkü ilk başta dizilerin sayısı düşmüş daha sonrasında ise ekrana gelen bölümlerde azalmaya gidilmeye başlandı. İlk kez ciddi anlam da büyük kriz ise geçtiğimiz mayıs ayında meydana geldi. Bölüm bütçelerinin 20 ve 30 milyondan 15-18 milyona düşmesi piyasa da yeni bir krize yol açtı.

Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı

Hatta Ekim ayının son haftasında birçok dizi yayın akışından çıkarılarak reklam gelirleriyle alakalı olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Cumhuriyet Bayramı haftası olduğu iddia edilerek kanallardan resmi açıklama gelmemişti. Diğer bir yandan da aniden final yapan diziler de çoğunlukta olarak bu 2026 senesinde büyük bir krizle patlak verdi. Şimdilerde dizi oyuncularına uygulanacak herhangi bir yöntem merak konusu oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Kore dizisi The Remarried Empress rekor kırdı! 3 günde herkesi ekrana kilitledi
Ekranlardaki dizi krizi büyüyor! Ertelenen diziler gün geçtikçe artıyor
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.