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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:44

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı dizisi için final kararı alındığı duyuruldu. Yeni sezonun tüm hızıyla devam ettiği süreçte bir final haberi daha geldi. Son olarak Sevdam Karadeniz'in final kararı almasının ardından bir kötü haberde Halef Köklerin Çağrısı'ndan geldi. Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan fenomen projenin reyting mücadelesine veda edeceği açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:44

Yeni sezonu büyük bir heyecanla karşılanan Halef Köklerin Çağrısı, reyting kurbanı oldu. Reklam gelirinde yaşanan düşüş nedeniyle zor günler yaşayan dizi sektöründen bir final haberi daha geldi. ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı dizisi için final kararı alındığı duyuruldu. Yeni sezonda birbirinden başarılı yapımların reyting mücadelesi verdiği dizi sektöründe 'in final kararı almasının ardından bir kötü haberde Halef Köklerin Çağrısı'ndan geldi. Başrollerini ile ’ın paylaştığı iddialı dizi geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlamıştı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken fenomen dizinin çok yakında reyting mücadelesine veda edeceği açıklandı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI VERİLDİ!

Yeni sezona yenilenen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adım atan Halef Köklerin Çağrısı dizisi 2. sezona bomba gibi başlamıştı. Yenilenen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi,  24 Eylül Perşembe 2026 itibarıyla  yeni sezona başlamıştı. Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan ve iddialı projeler arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı, sezon finaliyle büyük ses getirmişti.

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

Birbirinden başarılı isimleri kadrosuna dahil eden Halef Köklerin Çağrısı dizisi için kötü haber geldi. NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan fenomen dizinin ekranlara veda edeceği açıklandı. Reklam gelirinde yaşanan düşüş nedeniyle zor günler yaşayan dizi sektöründe yeni sezonda A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz gibi diziler için final kararı verilmişti.

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

Most Production imzası taşıyan ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran Halef Köklerin Çağrısı dizisi için sona gelindi. Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı iddialı dizi, geçtiğimiz sezon reytinglerde zirvedeki yerini korusa da bu sezon istediği başarıyı yakalayamadı. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu iddialı yapımın yeni sezonu büyük bir heyecanla başlamıştı. Kadroya 2. sezon katılan yeni isimler, reytingleri artırmaya yetmedi.

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

FENOMEN PROJE REYTİNG KURBANI OLDU!

Yeni sezonun başlaması ve tüm hızıyla ilerlemesiyle birlikte kimi diziler reytinglerde büyük bir başarı elde ederken kimileri ise reyting kurbanı oldu. Yeni sezonun başlamasından bu yana birçok başarılı yapım düşük reklam gelirleri ve reytinglerdeki başarısızlık nedeniyle ekranlara veda etmek zorunda kaldı. 

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

Yeni sezonun tüm hızıyla devam ettiği süreçte bir final haberi daha geldi. Son olarak Sevdam Karadeniz'in final kararı almasının ardından Halef Köklerin Çağrısı dizisi için de final kararı verildiği öğrenildi.

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon uzun süre perşembe akşamları zirvede kalan Most Production imzalı Halef Köklerin Çağrısı dizisinin 43. bölümde ekrana veda edeceği duyuruldu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizinin dün akşam ki reytingleri merakla bekleniyordu. Dizi total’de 4.07 ve AB’de 2.87’yle 7., ABC1’de ise 3.37 reytingle 9. oldu.

Halef Köklerin Çağrısı reyting kurbanı oldu! Fenomen proje için final kararı alındı

Reklam gelirinde yaşanan düşüş nedeniyle zor günler yaşayan dizi sektöründe Halef Köklerin Çağrısı dizisi, istenilen reyting rakamlarına ulaşamadı. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizinin çok yakında ekran macerasına son vereceği öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#ilhan şen
#now tv
#Biran Damla Yılmaz
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Sevdam Karadeniz
#Medya
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