Halef Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Bugün Halef yeni bölümü var mı?

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı'nda heyecan devam ederken bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Başarılı oyuncu kadrosu ile yakından takip edilen Halef bu akşam var mı netleşti.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 5 KASIM?

Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı bu akşamın yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin 41. bölümü bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde maç nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti.

HALEF BUGÜN VAR MI?

İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz, Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Halef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

HALEF BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Now TV yayın akışına göre dizinin 41. bölümü bugün 20.00'de yayınlanacak. 41. bölümde neler olacağını bekleyen seyirciye güzel haber geldi. Dizi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM PERŞEMBE

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Halef

15.00 Ömür Usta

17.45 Kumbara

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI OYUNCULARI

İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz, Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Birgül Ulusoy, Ceyda Ceren Edis, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Yurdaer Okur.