Halef Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu 5 Kasım? Bugün Halef yeni bölümü var mı?

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı'nda heyecan devam ederken bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Başarılı oyuncu kadrosu ile yakından takip edilen Halef bu akşam var mı netleşti.
Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı bu akşamın yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin 41. bölümü bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde maç nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti.
İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz, Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Halef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
Now TV yayın akışına göre dizinin 41. bölümü bugün 20.00'de yayınlanacak. 41. bölümde neler olacağını bekleyen seyirciye güzel haber geldi. Dizi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak.
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Halef
15.00 Ömür Usta
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef
İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz, Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Birgül Ulusoy, Ceyda Ceren Edis, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Yurdaer Okur.