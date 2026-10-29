Dizilerin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef Köklerin Çağrısı yeni bölümü yayınlanmadı

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İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef Köklerin Çağrısı'nın seyircileri yeni bölüm yayın tarihini araştırmaya başladı.
Ekranların sevilen dizileri bu akşam yeni bölümlerini yayınlamadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam dizilerin yeni bölümü yayınlanmazken, önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak.
Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünü bekleyenler için dikkat çeken karar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi. Önümüzdeki hafta yeni bölümler yayınlanacak.
Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yeni bölümünü yayınlamadı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam diziler yeni bölümlerini yayın akışından kaldırma kararı aldı.
Ekranların sevilen dizisi Muhtemel Aşk bu hafta yeni bölümünü yayınlamadı. 29 Ekim akşamı yayınlanmayan yeni bölüm, önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.