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İstanbul
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna katılacak yeni bir isimle gündem oldu. Usta oyuncu Laçin Ceylan, dizide Belgin Hala karakterini üstlenecek. Yeni karakterin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizide yaşanacak gelişmeler de merak edilmeye başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan katılıyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakterini üstlenecek.
Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından ansızın gelerek Kıvılcım’ın evindeki çalkantılı olayların ortasında kendini bulacak. Renkli kişiliği, güçlü duruşu ve dobra tavırlarıyla dikkat çekecek Belgin, yalnızca sözünü sakınmayan bir karakter olarak değil, esprili mizacıyla da öne çıkacak.
Hayata karşı enerjik yaklaşımıyla çevresindekilere farklı bir hava katacak olan Belgin Hala, özellikle Kıvılcım’ın yanında durarak ona destek olacak.
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında olan usta oyuncu, eğitimini İzmir Özel Türk Kolejinin ardından Hacettepe Üniversitesinde tamamladı ve 1989 yılında mezun oldu.
Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Ceylan, özellikle Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki performanslarıyla tanındı. Tiyatro alanında da çalışmalarını sürdüren oyuncu, Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro’yu kurdu
Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Laçin Ceylan, oyunculuk kariyerini tiyatro ve ekran projeleriyle sürdürmektedir.
1992: Kurşun Adres Sormaz
1998: Kaçıklık Diploması
2001: Karanlıkta Koşanlar
2004: Gece Yürüyüşü
2005: Gümüş
2006: Hatırla Sevgili
2010: Gönülçelen
2011: Her Şeye Rağmen
2011: Saklı Hayatlar
2012: Gözetleme Kulesi
2013: Benim Hala Umudum Var
2013: Galip Derviş
2015: Çilek Kokusu
2015: Delibal
2017: Aşk ve Gurur
2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018: İnsanlık Suçu
2019: Aşk Ağlatır
2022: Âşıklar Bayramı
2022: Camdaki Kız
2023: Yüz Yıllık Mucize
2024: Gaddar
2024: Kimler Geldi, Kimler Geçti
2025: O da Bir Şey mi
2026-: Kızılcık Şerbeti (Belgin)