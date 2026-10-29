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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 19:07

Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu Laçin Ceylan’ın, dizinin kadrosuna Belgin Hala karakteriyle katılacağı duyuruldu. Yeni karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve diğer isimlerle nasıl bir ilişki kuracağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 19:07

’nin ilgiyle takip edilen dizisi , kadrosuna katılacak yeni bir isimle gündem oldu. Usta oyuncu , dizide Belgin Hala karakterini üstlenecek. Yeni karakterin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizide yaşanacak gelişmeler de merak edilmeye başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BELGİN HALA KİMDİR?

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan katılıyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakterini üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından ansızın gelerek Kıvılcım’ın evindeki çalkantılı olayların ortasında kendini bulacak. Renkli kişiliği, güçlü duruşu ve dobra tavırlarıyla dikkat çekecek Belgin, yalnızca sözünü sakınmayan bir karakter olarak değil, esprili mizacıyla da öne çıkacak. 

Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Hayata karşı enerjik yaklaşımıyla çevresindekilere farklı bir hava katacak olan Belgin Hala, özellikle Kıvılcım’ın yanında durarak ona destek olacak.

LAÇİN CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde ’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında olan usta oyuncu, eğitimini İzmir Özel Türk Kolejinin ardından Hacettepe Üniversitesinde tamamladı ve 1989 yılında mezun oldu. 

Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Ceylan, özellikle Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki performanslarıyla tanındı. Tiyatro alanında da çalışmalarını sürdüren oyuncu, Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro’yu kurdu

Kızılcık Şerbeti’nde Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

 Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Laçin Ceylan, oyunculuk kariyerini tiyatro ve ekran projeleriyle sürdürmektedir.

LAÇİN CEYLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1992: Kurşun Adres Sormaz

1998: Kaçıklık Diploması

2001: Karanlıkta Koşanlar

2004: Gece Yürüyüşü

2005: Gümüş

2006: Hatırla Sevgili

2010: Gönülçelen

2011: Her Şeye Rağmen

2011: Saklı Hayatlar

2012: Gözetleme Kulesi

2013: Benim Hala Umudum Var

2013: Galip Derviş

2015: Çilek Kokusu

2015: Delibal

2017: Aşk ve Gurur

2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018: İnsanlık Suçu

2019: Aşk Ağlatır

2022: Âşıklar Bayramı

2022: Camdaki Kız

2023: Yüz Yıllık Mucize

2024: Gaddar

2024: Kimler Geldi, Kimler Geçti

2025: O da Bir Şey mi

2026-: Kızılcık Şerbeti  (Belgin)

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#izmir
#laçin ceylan
#Belgin Hala
#Biyografi
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