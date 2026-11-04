TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:30

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve reklam gelirlerindeki düşüş, dizilerin geleceğini tehdit etmeye başladı. Birbirinden iddialı yapımlar peş peşe final kararı alırken, bazı dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarılıyor. Bu hareketliliğin en dikkat çeken örneklerinden biri ise henüz yayın hayatına başlayalı çok kısa süre olan Sevdam Karadeniz oldu. Dört bölümde ekran macerasını noktalayan yapımla ilgili gelişmeler, televizyon sektöründeki krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:30

Reyting yarışının giderek zorlaştığı, reklam bütçelerinin daraldığı ve yapım maliyetlerinin yükseldiği sektörde şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Yeni sezonda başka hangi diziler ekranlara veda edecek?

SEVDAM KARADENİZ İÇİN BEKLENMEDİK VEDA

ekranlarında izleyiciyle buluşan , yeni sezonun kısa ömürlü yapımları arasına girdi. Başrollerini ve 'nin paylaştığı, çekimleri 'da gerçekleştirilen dizi, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca erken final kararıyla gündeme geldi.

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

Mia Yapım imzası taşıyan yapım, 12 Ekim 2026 tarihinde yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle 2,62 reyting elde eden dizi, ikinci bölümünde ciddi bir düşüş yaşayarak 1,58 seviyesine geriledi. Üçüncü bölümde de beklenen toparlanma gerçekleşmeyince dizinin geleceğiyle ilgili karar netleşti.

Alınan karar doğrultusunda Sevdam Karadeniz'in dördüncü bölümü final olarak planlandı. Yapımın final bölümü 2 Kasım 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Böylece Trabzon'da başlayan çekim süreci, ekranlarda oldukça kısa süren bir macerayla tamamlandı.

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

DİJİTALDE İZLENDİ, TELEVİZYONDA TUTUNAMADI

Sevdam Karadeniz'in dikkat çeken bir başka yönü ise dijital platformlardaki izlenme rakamları oldu. Dizinin YouTube'da toplam 38 milyon izlenmeye ulaştığı bildirildi. Ancak dijitalde elde edilen bu rakamlar, televizyon reytinglerine aynı ölçüde yansımadı.

Bu durum, televizyon sektöründe izleyici alışkanlıklarının değiştiğini de ortaya koyuyor. Artık izleyicilerin bir diziyi internet üzerinden takip etmesiyle televizyon başında aynı yapımı izlemesi arasında önemli bir fark bulunuyor. Dijital izlenme rakamları yüksek olsa bile televizyon kanallarının reklam gelirlerini belirleyen reyting ölçümleri, yapımların ekran ömründe etkili olmaya devam ediyor.

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

Çekim ekibinin Trabzon'dan ayrılması da dizinin geleceğiyle ilgili tartışmaları artırdı. Yapımın başka bir kanalda devam edebileceğine yönelik iddialar gündeme gelse de şu ana kadar kesinleşmiş bir kanal değişikliği duyurusu bulunmuyor.

REKLAM KRİZİ DİZİLERİ TEK TEK VURDU

Televizyon sektöründe yaşanan sıkıntı yalnızca Sevdam Karadeniz ile sınırlı değil. Ekim ayının son haftasında çok sayıda dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Kanalların yayın akışlarında yaptığı değişiklikler, reklam gelirlerindeki daralmanın sektöre etkisini gündeme taşıdı.

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

29 Ekim haftasında Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk dizilerinin yeni bölümleri ertelendi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü de yayınlanmazken, 31 Ekim Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizileri izleyici karşısına çıkmadı. Üstelik bu gelişmeler tek haftalık bir yayın değişikliği olarak değerlendirilmiyor. Reklam bütçelerindeki daralma, yapımcıları ve televizyon kanallarını daha temkinli hareket etmeye zorluyor.

30 YILIN EN ZOR EKİM AYLARINDAN BİRİ

Televizyon sektöründe konuşulan reklam gelirleriyle ilgili rakamlar, krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Ekim ayında televizyon kanallarının son 30 yılın en düşük reklam gelirlerinden birini elde ettiği belirtiliyor. Normal şartlarda saat başına ayrılan 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolduğu, reklam sürelerinin yaklaşık yüzde 40'ının ise boş kaldığı ifade ediliyor.

Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

Bu tablo, televizyon kanalları açısından ciddi bir gelir kaybı anlamına geliyor. Çünkü yüksek bütçelerle hazırlanan dizilerin devam edebilmesi için yalnızca izleyici ilgisi değil, reklam gelirlerinin de belirli bir seviyede olması gerekiyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle reklamverenlerin bütçelerini azaltması ve reklam yatırımlarının önemli bölümünün dijital mecralara yönelmesi, geleneksel televizyon yayıncılığını zor durumda bırakıyor. Üstelik sektörde normal şartlarda ocak ve şubat aylarında hissedilen reklam yavaşlamasının bu yıl ekim ayında başlaması dikkat çekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?
Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?
ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#Trabzon
#NOW
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.