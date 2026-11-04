Sevdam Karadeniz dizisinin finali bile çekilemedi! Dizilerden final kararı, reklam krizi

Reyting yarışının giderek zorlaştığı, reklam bütçelerinin daraldığı ve yapım maliyetlerinin yükseldiği sektörde şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Yeni sezonda başka hangi diziler ekranlara veda edecek?

SEVDAM KARADENİZ İÇİN BEKLENMEDİK VEDA

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdam Karadeniz, yeni sezonun kısa ömürlü yapımları arasına girdi. Başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin paylaştığı, çekimleri Trabzon'da gerçekleştirilen dizi, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca erken final kararıyla gündeme geldi.

Mia Yapım imzası taşıyan yapım, 12 Ekim 2026 tarihinde yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle 2,62 reyting elde eden dizi, ikinci bölümünde ciddi bir düşüş yaşayarak 1,58 seviyesine geriledi. Üçüncü bölümde de beklenen toparlanma gerçekleşmeyince dizinin geleceğiyle ilgili karar netleşti.

Alınan karar doğrultusunda Sevdam Karadeniz'in dördüncü bölümü final olarak planlandı. Yapımın final bölümü 2 Kasım 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Böylece Trabzon'da başlayan çekim süreci, ekranlarda oldukça kısa süren bir macerayla tamamlandı.

DİJİTALDE İZLENDİ, TELEVİZYONDA TUTUNAMADI

Sevdam Karadeniz'in dikkat çeken bir başka yönü ise dijital platformlardaki izlenme rakamları oldu. Dizinin YouTube'da toplam 38 milyon izlenmeye ulaştığı bildirildi. Ancak dijitalde elde edilen bu rakamlar, televizyon reytinglerine aynı ölçüde yansımadı.

Bu durum, televizyon sektöründe izleyici alışkanlıklarının değiştiğini de ortaya koyuyor. Artık izleyicilerin bir diziyi internet üzerinden takip etmesiyle televizyon başında aynı yapımı izlemesi arasında önemli bir fark bulunuyor. Dijital izlenme rakamları yüksek olsa bile televizyon kanallarının reklam gelirlerini belirleyen reyting ölçümleri, yapımların ekran ömründe etkili olmaya devam ediyor.

Çekim ekibinin Trabzon'dan ayrılması da dizinin geleceğiyle ilgili tartışmaları artırdı. Yapımın başka bir kanalda devam edebileceğine yönelik iddialar gündeme gelse de şu ana kadar kesinleşmiş bir kanal değişikliği duyurusu bulunmuyor.

REKLAM KRİZİ DİZİLERİ TEK TEK VURDU

Televizyon sektöründe yaşanan sıkıntı yalnızca Sevdam Karadeniz ile sınırlı değil. Ekim ayının son haftasında çok sayıda dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Kanalların yayın akışlarında yaptığı değişiklikler, reklam gelirlerindeki daralmanın sektöre etkisini gündeme taşıdı.

29 Ekim haftasında Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk dizilerinin yeni bölümleri ertelendi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü de yayınlanmazken, 31 Ekim Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizileri izleyici karşısına çıkmadı. Üstelik bu gelişmeler tek haftalık bir yayın değişikliği olarak değerlendirilmiyor. Reklam bütçelerindeki daralma, yapımcıları ve televizyon kanallarını daha temkinli hareket etmeye zorluyor.

30 YILIN EN ZOR EKİM AYLARINDAN BİRİ

Televizyon sektöründe konuşulan reklam gelirleriyle ilgili rakamlar, krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Ekim ayında televizyon kanallarının son 30 yılın en düşük reklam gelirlerinden birini elde ettiği belirtiliyor. Normal şartlarda saat başına ayrılan 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolduğu, reklam sürelerinin yaklaşık yüzde 40'ının ise boş kaldığı ifade ediliyor.

Bu tablo, televizyon kanalları açısından ciddi bir gelir kaybı anlamına geliyor. Çünkü yüksek bütçelerle hazırlanan dizilerin devam edebilmesi için yalnızca izleyici ilgisi değil, reklam gelirlerinin de belirli bir seviyede olması gerekiyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle reklamverenlerin bütçelerini azaltması ve reklam yatırımlarının önemli bölümünün dijital mecralara yönelmesi, geleneksel televizyon yayıncılığını zor durumda bırakıyor. Üstelik sektörde normal şartlarda ocak ve şubat aylarında hissedilen reklam yavaşlamasının bu yıl ekim ayında başlaması dikkat çekiyor.