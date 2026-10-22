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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:41

Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?

Sevdam Karadeniz dizisinin erken finalinin ardından oyuncularla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada ilgi gören dizinin oyuncularından bazılarının Taşacak Bu Deniz kadrosu için değerlendirildiği öne sürüldü. Henüz doğrulanmayan bu iddialar, iki dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. Peki, Sevdam Karadeniz oyuncuları Taşacak Bu Deniz’e katılacak mı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:41

’in erken final yapmasının ardından dizinin oyuncularının yeni projelerde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya göre dizisinin yönetimi, Sevdam Karadeniz’de rol alan bazı oyuncularla görüşmeye başladı. İddialar bununla da sınırlı kalmadı; Taşacak Bu Deniz’in mevcut kadrosunda bazı oyuncuların diziye veda edebileceği de öne sürüldü. Ancak oyuncuların transferi veya olası ayrılıklar hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Peki, Taşacak Bu Deniz’in kadrosunda değişiklik mi yaşanacak?

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI TAŞACAK BU DENİZ’E KATILACAK MI?

Sevdam Karadeniz dizisinin erken final yapmasının ardından oyuncuların yeni projelerde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya göre, dizinin oyuncularından bazı isimler Taşacak Bu Deniz kadrosuna katılabilir. Leya Kırşan, Enes Demirkapı, ve Meltem Akçöl’ün adları olası transfer iddiaları arasında anılıyor.

Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?

İddialara göre Taşacak Bu Deniz ekibinin, Sevdam Karadeniz’de rol alan bazı oyuncularla görüşme ihtimali gündeme geldi. Söz konusu isimlerin projeye dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?

Peki, Sevdam Karadeniz oyuncuları Taşacak Bu Deniz dizisine katılacak mı? Leya Kırşan, Enes Demirkapı, Erdem Adilce ve Meltem Akçöl’ün projede yer alıp almayacağı, önümüzdeki günlerde yapılabilecek açıklamalarla netlik kazanabilir. Şimdilik bu gelişmeler iddia aşamasında devam ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ’İN KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK Mİ YAŞANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Sevdam Karadeniz dizisinin erken finalinin ardından bazı oyuncuların yeni projelerde yer alabileceği konuşulurken, Taşacak Bu Deniz için de dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre dizinin kadrosunda yeni oyunculara yer verilmesi gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra mevcut oyunculardan bazılarının projeye veda edebileceği de öne sürülüyor.

Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?

Sosyal medyada konuşulan iddialar, dizinin takipçileri arasında merak uyandırırken olası değişikliklerin hikâyeye nasıl yansıyacağı da tartışılmaya başlandı. Yeni oyuncu transferlerinin gerçekleşmesi durumunda dizideki karakter ilişkilerinin ve hikâyenin seyrinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz’e Sevdam Karadeniz’den transfer iddiası! Leya Kırşan, Enes Demirkapı ve Meltem Akçöl Taşacak Bu Deniz kadrosunda mı?

Taşacak Bu Deniz’in mevcut oyuncu kadrosunda yaşanacağı öne sürülen ayrılıklar veya yeni oyuncu transferleri hakkında henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. İddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve kadroda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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ETİKETLER
#leya kırşan
#taşacak bu deniz
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Enes Demirkapı
#Medya
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