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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:32

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz hakkında yaptıkları “Henüz perde kapanmadı!” açıklamasıyla dikkat çekti. İkilinin sözleri, projeyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi bitmiyor mu?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:32

ve , hakkında gündeme gelen bitiyor iddiaları sonrası dizi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin başrol oyuncularının paylaşımı izleyicilerin merakını daha da artırdı. Ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaştıkları sözle Sevdam Karadeniz dizisinin devam edeceğine dair ışık yaktı. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi bitmiyor mu? Sevdam Karadeniz dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin paylaşımları sonrası Sevdam Karadeniz dizisinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, dizinin birkaç bölüm daha devam etme kararı alındığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Meltem Akçöl ve Erdem Adilce, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dizinin devam edeceğine dair sinyaller verdi.
Oyuncuların paylaştığı "Henüz perde kapanmadı!" mesajı, izleyicilerde yeni gelişmeler olabileceği beklentisini artırdı.
Sevdam Karadeniz dizisi için birkaç bölüm daha devam etme kararı alındı.
Dizinin devam edip etmeyeceği, cumartesi akşamı açıklanacak reyting sonuçlarına göre netlik kazanacak.
Sevdam Karadeniz'in 3. bölümü cumartesi akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

“ HENÜZ PERDE KAPANMADI”

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce, “Henüz perde kapanmadı!” sözleriyle Sevdam Karadeniz projesi hakkında merak uyandırdı. İkilinin dikkat çeken mesajı, izleyiciler arasında yeni gelişmeler yaşanabileceği yönündeki beklentileri artırdı. 

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Sevilen oyuncuların bu sözlerle neyi kastettiği merak konusu olurken, projenin geleceğine ilişkin sorular da gündeme geldi. Özellikle “Henüz perde kapanmadı!” ifadesi, Sevdam Karadeniz için yeni bir sürpriz olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. 

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin mesajının yeni bir bölüm, devam projesi ya da farklı bir gelişmeyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ BİTMİYOR MU?

ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerinde yer aldığı dizi için birkaç bölüm daha devam etme kararı alındı.

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Dizinin sevenlerini heyecanlandıran bu gelişmenin ardından gözler, cumartesi akşamı açıklanacak reyting sonuçlarına çevrildi. Sevdam Karadeniz’in ekran yolculuğunu sürdürüp sürdürmeyeceği, izlenme oranlarının ardından netlik kazanacak. Cumartesi akşamı gelecek reyting sonuçları, dizinin geleceği açısından belirleyici olacak.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlanmaya başladı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken gözler yayın gününe çevrildi. 

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin yer aldığı Sevdam Karadeniz, yeni bölümüyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sevilen yapım, saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak.

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Sevdam Karadeniz’in 3. bölümünde yaşanacak olaylar ve karakterler arasındaki gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin yeni bölümüne ilişkin beklentiler de arttı. 

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’den Sevdam Karadeniz mesajı: “Henüz perde kapanmadı!”

Peki, Sevdam Karadeniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sevdam Karadeniz 3. bölüm hangi gün ekrana gelecek? Sevdam Karadeniz, cumartesi akşamı saat 20.00’de NOW’da izleyicisiyle buluşacak.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#NOW
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#3. Bölüm
#Mavi Kadin
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