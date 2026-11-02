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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:33

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

Başarılı oyuncu kadrosu ile 12 Ekim'de yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz'den üzen haber geldi. Karadeniz'de gerçekleşen çekimler kısa sürede sosyal medyada konuşulmuştu. Sevdam Karadeniz'in final kararı sonrası neden bitti merak edildi. İşte Sevdam Karadeniz'in erken final yapma nedeni...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:33

kanalında yayınlanan 'den seyirciyi üzen haber geldi. ve Zeyşan arasında yaşananların anlatıldığı Sevdam Karadeniz, reytinglerden beklediği performansı alamadı.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

3. bölümünde Total kategorisinde 1,25 reyting alarak 23. sırada yer alan Sevdam , beklenen reytingin alınamaması nedeniyle final yapıyor. Bu akşam Now TV'de yayınlanan 4. bölüm ile final yapma kararı aldı. 

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

SEVDAM KARADENİZ NEDEN BİTTİ?

Now TV ekranlarında 12 Ekim 2026 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen dizi, beklenen reytingin oluşmaması sonucunda erken final kararı almak zorunda kaldı.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

Büyük heveslerle yayın hayatına başlayan dizi, seyirciden beklenen etkiyi alamadı. Bu akşam yayınlanan son bölüm ile ekranlara veda ediyor.

SEVDAM KARADENİZ BİTTİ Mİ?

Karadeniz'de çekimleri gerçekleştirilen dizi, 12 Ekim'de ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Kısa süre ekranlarda kalan dizi, beklenen etkiyi alamaması nedeniyle final kararı aldı. Böylece 4. bölümü ile final yaptı.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL OLUYOR?

Now TV ekranlarında ekim ayında yayınlanmaya başlayan dizi, büyük umutlarla yayın hayatına başlamıştı. Çekimlerinin Karadeniz'de gerçekleştiği dizi sosyal medyayı da ikiye bölmüştü. 

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

Bir kısım oldukça beğenirken, bir kısım dizinin senaryosunu beğenmemişti. Düşük reyting sebebi ile dizi, 4. bölümü ile yayın hayatını sonlandırıyor.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU, OLACAK?

Kuzey'in Zeyşan'a boşanma teklifi ettiği anlar yeni sorunları ortaya çıkartıyor. Zeyşani Bahar'ı da yanında götürmek istiyor. 

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

Medet’in kullandığı tırda meydana gelen patlama, Alazlı ailesini hem ölüm korkusuyla hem de büyük bir maddi krizle karşılaşıyor. Medet ve Şehnaz'ın geçmişteki bağı Hafize'nin şüphelerinin artmasına neden oluyor.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

Annesinden destek alan Zeyşan, Bahar'ı da yanına alarak Karadeniz'den gizlice ayrılmayı planlıyor. Kaçış planı ortaya çıkınca ise Kuzey ve Zeyşan arasında kaos başlıyor. Annesiyle Kuzey arasındaki gizli konuşmaya tanık olan Zeyşan ise kendisinden saklanan gerçeği öğrenmekte kararlı oluyor.

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

- Erdem Adilce – Kuzey Alazlı
- Meltem Akçöl – Zeyşan Yeniceli Alazlı
- Ayşegül Günay – Hafize Alazlı
- Şerif Erol – Durali Yeniceli
- Deniz Hamzaoğlu – Medet Alazlı
- Emre Bulut – Barva Yeniceli
- Mustafa Kırantepe – Mahmut Yeniceli

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

- Sema Keçik – Nafiye Yeniceli
- Leya Kırşan – Üzüm Alazlı
- Gözde Çığacı – Fındık Alazlı
- Merve Ateş – Bahar Yeniceli
- Enes Demirkapı – Volkan Yeniceli
- Selen Özbayrak – Nazlı Yeniceli
- Nur Yazar – Şehnaz
- Berfe Sancak Zorlu – Neslihan

Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz bitti mi, neden?

- Erman Cihan Bacak – Yusuf Alazlı
- Furkan Aksoy – Eren Kırlangıç
- Elif Çakman – Yadigar Kırlangıç
- Eylem Kaçalin – Zehra Alazlı
- Senem Göktürk – Hatice Yeniceli
- Berfun Beşel – Cevat Alazlı
- Hakan Aydın – İdris Alazlı

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ETİKETLER
#kuzey
#now tv
#karadeniz
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Zeyşan
#Mavi Kadin
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