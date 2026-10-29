Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Sevdam Karadeniz dizisini takip eden izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme gündeme geldi. Kulis bilgilerine göre yapımın yayın hayatına devam edeceği yeni kanal için görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Sevdam Karadeniz’in yeni adresi belli olduğunda izleyicileri de önemli bir açıklama bekliyor. Peki, Sevdam Karadeniz nerede yayınlanacak?

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, final kararıyla gündeme gelmiş ve izleyicileri üzmüştü. Henüz 3 bölümü yayınlanan yapımın ekranlara veda edeceğinin açıklanması, dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırmıştı. Sevilen dizinin devam etmesini isteyen izleyiciler, sosyal medyada başlattıkları hashtag çalışmalarıyla tepkilerini dile getirmişti.

Sevdam Karadeniz’in beşinci bölümüyle ekran macerasını noktalaması beklenirken, sosyal medyada dolaşan yeni iddialar dikkat çekti. Dizinin final kararının ardından başka bir kanalda yayın hayatına devam edebileceği konuşuluyor.

Sevdam Karadeniz’in yeni bir kanala geçeceği ve ekranlara geri döneceği yönündeki iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. İzleyiciler şimdi dizinin geleceğiyle ilgili gelişmeleri ve olası bir kanal değişikliğine dair gelecek duyuruları merakla bekliyor.

SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin yayın hayatına devam edeceği yeni kanal merak konusu oldu. Kulislerden edinilen iddialara göre dizinin yeni adresi için Star TV ve Kanal D ile görüşmeler başladı. Planlamaya göre yapımın dördüncü bölümünün ardından üç haftalık bir ara vermesi, beşinci bölümüyle birlikte yeni kanalında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ancak görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve hangi kanalın tercih edileceği henüz netlik kazanmadı.

Sevdam Karadeniz’in ekranlara dönüş süreci yakından takip edilirken dizinin yeni adresinin izleyiciler tarafından da heyecanla beklenmesi bekleniyor. Peki, Sevdam Karadeniz Star TV’de mi, Kanal D’de mi yayınlanacak?

Dizinin beşinci bölümle birlikte yeni kanalında ekranlara dönmesi planlanırken, resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Sevdam Karadeniz hayranları, dizinin dönüşünün yüksek reytinglerle gerçekleşmesini umut ediyor.