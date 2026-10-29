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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:09

Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Sevdam Karadeniz dizisinin ekran yolculuğuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden gelen bilgilere göre dizinin yeni adresi için bazı kanallar ile görüşmeler başladığına dair iddia edildi. Sevdam Karadeniz’in hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin süreç merakla takip edilirken, izleyiciler de dizinin dönüşünü bekliyor. Peki, Sevdam Karadeniz hangi kanalda yayınlanacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:09

dizisini takip eden izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme gündeme geldi. Kulis bilgilerine göre yapımın yayın hayatına devam edeceği yeni kanal için görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Sevdam Karadeniz’in yeni adresi belli olduğunda izleyicileri de önemli bir açıklama bekliyor. Peki, Sevdam Karadeniz nerede yayınlanacak?

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, final kararıyla gündeme gelmiş ve izleyicileri üzmüştü. Henüz 3 bölümü yayınlanan yapımın ekranlara veda edeceğinin açıklanması, dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırmıştı. Sevilen dizinin devam etmesini isteyen izleyiciler, sosyal medyada başlattıkları hashtag çalışmalarıyla tepkilerini dile getirmişti.

Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Sevdam Karadeniz’in beşinci bölümüyle ekran macerasını noktalaması beklenirken, sosyal medyada dolaşan yeni iddialar dikkat çekti. Dizinin final kararının ardından başka bir kanalda yayın hayatına devam edebileceği konuşuluyor. 

Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Sevdam Karadeniz’in yeni bir kanala geçeceği ve ekranlara geri döneceği yönündeki iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. İzleyiciler şimdi dizinin geleceğiyle ilgili gelişmeleri ve olası bir kanal değişikliğine dair gelecek duyuruları merakla bekliyor.

SEVDAM KARADENİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin yayın hayatına devam edeceği yeni kanal merak konusu oldu. Kulislerden edinilen iddialara göre dizinin yeni adresi için ve ile görüşmeler başladı. Planlamaya göre yapımın dördüncü bölümünün ardından üç haftalık bir ara vermesi, beşinci bölümüyle birlikte yeni kanalında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ancak görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve hangi kanalın tercih edileceği henüz netlik kazanmadı.

Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Sevdam Karadeniz’in ekranlara dönüş süreci yakından takip edilirken dizinin yeni adresinin izleyiciler tarafından da heyecanla beklenmesi bekleniyor. Peki, Sevdam Karadeniz Star TV’de mi, Kanal D’de mi yayınlanacak? 

Sevdam Karadeniz için yeni kanal iddiası! Sevdam Karadeniz dizisi geri mi dönüyor?

Dizinin beşinci bölümle birlikte yeni kanalında ekranlara dönmesi planlanırken, resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Sevdam Karadeniz hayranları, dizinin dönüşünün yüksek reytinglerle gerçekleşmesini umut ediyor.

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ETİKETLER
#kanal d
#dizi
#Star TV
#NOW
#Diziler
#Sevdam Karadeniz
#Mavi Kadin
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