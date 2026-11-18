İsrail Meclisi’nde Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebi üzerine meclis başkanını belirlemek için yapılan oturumda, 120 milletvekilinin 66'sı Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana'ya, 52'si ise Likud Milletvekili Ofir Katz'a oy verdi. Oturumda 2 milletvekili ise oy kullanmadı.

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HABERİN ÖZETİ İsrail'de Netanyahu'ya şok: Muhalefetin adayı Matan Kahana Meclis Başkanı oldu İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı Matan Kahana, Likud adayı Ofir Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçildi. 120 sandalyeli mecliste Matan Kahana 66 oy alırken, Ofir Katz 52 oy aldı ve 2 milletvekili oy kullanmadı. 27 Ekim seçimlerinde 19 sandalye kazanan Arap partileri (Ortak Liste ve Raam Partisi) muhalefetin adayı Kahana'yı destekledi. Muhalefet blokunun, Netanyahu hükümetinin geçirdiği yargı reformu ve diğer yasaların iptaline ilişkin tasarıları Meclis'e sunması bekleniyor. Likud adayı Ofir Katz, oylama öncesi Filistinli milletvekillerine 'Bana oy vermeyin' çağrısında bulundu. Yahudi ve Arap muhalefet partileri, Meclis'teki 120 sandalyeden toplam 67'sine sahip bulunuyor.

İsrail'de 27 Ekim seçiminde 19 sandalye ile kritik konuma yerleşen Arap partileri, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'yı destekledi.

Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline ilişkin yasa tasarılarını yarından itibaren sunması bekleniyor.

OFİR KATZ FİLİSTİNLİ MİLLETVEKİLLERİNE "BANA OY VERMEYİN" DEDİ

İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun adayı Likud Partisi'nin Grup Başkanı Ofir Katz, seçim öncesi yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerini hedef alarak kendisine oy vermemesini istedi.

Sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katz, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesi muhalefetin ortak adayı Matan Kahana’yı destekleyeceğini açıklamıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloku İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclis'ten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.