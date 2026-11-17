Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "İstikrarsızlaştırıcı eylemleri sürüyor" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında bölgesel konulara ve güvenlik meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması tamamlandığında barış arayan ve uluslararası hukuka saygı duyan ülkelerin saflara katılmasından mutluluk duyulacağı belirtildi. Görüşmelerin önemli bir gündem maddesini Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreci oluşturdu. Türkiye, Suriye ve Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış ile huzur içinde siyasal gündemine odaklanmasının önemi vurgulandı. İsrail'in bölgeye ve Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin güvenlik ve bağlantısallık mimarisine tehdit oluşturduğu ve Gazze'ye insani yardımı engelleme politikasından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi. ABD-İran görüşmelerinin sonuçlanmasının istendiği ve Hürmüz'de eski düzene dönülmesi gerektiği dile getirildi.

Mekke İttifakı’na yeni katılımlardan memnun olacaklarını söyleyen Bakan Fidan, "İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli" dedi.

"SURİYE'DE ENTEGRASYONU DESTEKLİYORUZ"

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci tamamlandığında, bölgede barış arayan ve uluslararası hukuka saygı duyan diğer ülkeleri de saflarımıza katmaktan elbette mutluluk duyacağız. Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Artık bölgede Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

"Suriyeli kardeşlerimizin ortaya çıkardığı güçlü irade sayesinde Suriye'nin geleceğine bakıyoruz. İsrail'in bölgeye ve Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemleri devam ediyor. İsrail'in bu faaliyetleri, bölgemizde tesis etmeye çalıştığımız güvenlik ve bağlantısallık mimarisi açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor. İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini engelleme politikasından vazgeçmelidir.

"HÜRMÜZ'DE ESKİ DÜZENE DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

ABD-İran görüşmelerinin sonuçlanmasını istiyoruz. Hürmüz’de eski düzene dönmemiz gerekiyor."