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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Mekke İttifakı’na yeni katılımlardan memnun olacaklarını söyleyen Bakan Fidan, "İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli" dedi.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:
"Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci tamamlandığında, bölgede barış arayan ve uluslararası hukuka saygı duyan diğer ülkeleri de saflarımıza katmaktan elbette mutluluk duyacağız. Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Artık bölgede Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli.
"Suriyeli kardeşlerimizin ortaya çıkardığı güçlü irade sayesinde Suriye'nin geleceğine bakıyoruz. İsrail'in bölgeye ve Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemleri devam ediyor. İsrail'in bu faaliyetleri, bölgemizde tesis etmeye çalıştığımız güvenlik ve bağlantısallık mimarisi açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor. İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini engelleme politikasından vazgeçmelidir.
ABD-İran görüşmelerinin sonuçlanmasını istiyoruz. Hürmüz’de eski düzene dönmemiz gerekiyor."