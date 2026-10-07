7 Ekim 2026 altın fiyatları | Küresel piyasaların gözü Fed’de: Altın fiyatları düşüşe geçti

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı son toplantı tutanaklarına çevrildi. Altın, faiz artış beklentilerinin oluşturduğu baskıyla 7 Ekim Çarşamba gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Ekim 2026 altın fiyatları...