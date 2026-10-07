ÖSYM 2026 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladı

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İstanbul
Devlet kurumlarındaki boş kontenjanlara atanabilmek için KPSS'de ter döken 4 yıllık üniversite mezunu adayların meraklı bekleyişi sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim'den itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.