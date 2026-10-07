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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 06:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 06:49

ÖSYM 2026 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ÖSYM 2026 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 06:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 06:49

Devlet kurumlarındaki boş kontenjanlara atanabilmek için KPSS'de ter döken 4 yıllık üniversite mezunu adayların meraklı bekleyişi sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM 2026 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları açıklandı.
6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi Oturumları uygulandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçlara erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, () 2026- ve sınavlarına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

SINAV MARATONU EYLÜL AYINDA TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM 2026 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladı

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim'den itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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#ÖSYM
#KPSS lisans
#Alan Bilgisi
#Genel Yetenek-genel Kültür
#2026 Kpss
#Eğitim
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