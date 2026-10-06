KPSS P1, P2, P3 nedir? 2026 KPSS P2, P3 puan türüne göre alım yapan kurumlar

Kamu Personel Seçme Sınavı'na lisans düzeyinde katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettikleri puan türlerine göre tercih ve başvuru süreçlerini takip edecek. 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekecek. Sonuç ekranında KPSS'ye ilişkin puan ve sınav sonuç bilgileri görüntülenebilecek. Adayların başvuru yapacakları kadrolarda ise ilanda belirtilen puan türü, mezuniyet bölümü, nitelik kodu ve diğer özel şartları birlikte kontrol etmesi önem taşıyor. KPSS P1, P2, P3 ne demek, hangi kurumlar? İşte ayrıntılar…

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1, Genel Yetenek testinin ağırlığının Genel Kültür testine göre daha yüksek olduğu puan türleri arasında bulunuyor. P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testinin ağırlığı yüzde 70, Genel Kültür testinin ağırlığı ise yüzde 30 olarak uygulanıyor. Bu nedenle P1 puan türünde iki testin sonuçları farklı ağırlıklarla değerlendirmeye alınıyor.

KPSS P1 puanı bazı uzman yardımcılığı, denetçilik ve teknik kadro ilanlarında adaylardan istenebiliyor. Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Denetmen Yardımcısı kadrolarının yanı sıra bazı bakanlık mühendislik kadrolarında da P1 puan türü şartı bulunabiliyor.

Borsa İstanbul Uzman Yardımcılığı, Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcılığı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bazı alımlarda da P1 puan türü kullanılabiliyor.

KPSS P1 PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?

KPSS P1 puanı ile başvuru yapılabilecek kadrolar, kurumların yayımladığı ilanlarda belirtilen şartlara göre değişebiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca P1 puanına sahip olmaları başvuru için tek başına yeterli kabul edilmiyor. İlanlarda istenen puan türünün yanı sıra mezuniyet bölümü, nitelik kodu, özel şartlar ve kurum tarafından belirlenen diğer koşulların da incelenmesi gerekiyor.

P1 puanı ile alım yapılabilen kadrolar arasında şunlar yer alıyor:

Müfettiş Yardımcısı,

Uzman Yardımcısı,

Denetmen Yardımcısı,

Bazı bakanlıkların mühendislik kadroları.

Bunun yanında Borsa İstanbul Uzman Yardımcılığı, Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcılığı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bazı kadrolarda da P1 puan türü kullanılabiliyor. Hangi kurumun hangi puan türünü ve kaç puan şartını aradığı, ilgili alım ilanında ayrıca açıklanıyor.

KPSS P2 NEDİR, HANGİ MESLEKLER?

KPSS P2 puan türünde Genel Yetenek testinin ağırlığı yüzde 60, Genel Kültür testinin ağırlığı ise yüzde 40 olarak hesaplamaya alınıyor. P2 puan türünde Genel Kültür testinin ağırlığı P1 puan türüne göre daha yüksek bulunuyor. Adayların puan türlerine ilişkin hesaplamalarda yalnızca doğru ve yanlış sayıları dikkate alınmıyor. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını hesaplama yönteminde test sonuçları standartlaştırılıyor ve ilgili puan türünün formülü uygulanıyor.

P2 puanı bazı kamu kurumlarının uzman yardımcılığı ve benzeri kariyer meslek alımlarında kullanılabiliyor. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı ve Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı bu puan türünün kullanılabildiği alımlar arasında bulunuyor. İdari Hakimlik ve Müfettiş Yardımcılığı için de P2 puan türü şartı bulunan alımlar yer alabiliyor.

KPSS P2 İLE ALAN KURUMLAR

KPSS P2 puanı ile alım yapan kurum ve kadrolar arasında şunlar yer alıyor:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Bunun yanında İdari Hakimlik ve Müfettiş Yardımcılığı için de P2 puan türünün kullanıldığı alımlar bulunabiliyor. Kurumlar, yayımladıkları ilanlarda puan türüyle birlikte bölüm şartı ve asgari puan koşulu belirleyebiliyor.

Adayların P2 puanıyla başvuru yapmadan önce ilgili kurumun ilanını ayrıntılı şekilde incelemesi gerekiyor. Çünkü aynı puan türüyle başvuru yapılabilen kadrolarda mezuniyet bölümü, özel şartlar ve istenen asgari puan farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle KPSS sonucu açıklandıktan sonra adayların başvurmayı düşündükleri kurumların ilanlarında yer alan şartları kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta değerlendirildiği puan türüdür. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testinin ağırlığı yüzde 50, Genel Kültür testinin ağırlığı da yüzde 50 olarak uygulanıyor. P1 ve P2 puan türlerinden farklı olarak iki testin hesaplamadaki ağırlığı eşit tutuluyor.

P3, lisans mezunlarının merkezi yerleştirme tercihlerinde en çok karşılaştığı puan türlerinden biri olarak kullanılıyor. Bunun yanında bazı kurumların personel alımı ve kariyer meslek ilanlarında da P3 puan türü şartı bulunabiliyor. Merkezi yerleştirmelerde kullanılacak puan türü, kadronun nitelik kodları ve diğer başvuru koşulları tercih kılavuzunda açıklanıyor.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurum ve kadrolar arasında Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı, SPK Uzman Yardımcılığı ve Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı bulunuyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve adliyeler, Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM ve Komiser Yardımcılığı, Gümrük Muhafaza Memurluğu, Gümrük Muayene Memurluğu ile Gümrük Memurluğu alımlarında da P3 puan türü kullanılabiliyor.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü de P3 puanı ile alım yapılabilen kurumlar arasında yer alıyor. Makina Kimya Endüstrisi, TSK'nın sözleşmeli subay, astsubay ve uzman çavuş alımları, Gümrük Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile üniversiteler tarafından yapılan personel alımlarında da P3 puan türü kullanılabiliyor.