Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lisans düzeyindeki oturumlarını geride bırakan adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar, şimdi ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranından gelecek gelişmeleri bekliyor. 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde yer alırken, adayların gündeminde sonuçların erişime açılacağı tarih ve saat ile sonuç sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceği bulunuyor. KPSS sonucu açıklandı mı? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ KPSS açıklandı mı? 2026 KPSS lisans sonuç ekranı bugün açılıyor 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi ve süreci hakkında adayların beklentilerini ve ÖSYM'nin sınav takvimindeki bilgileri özetlemektedir. 2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacaktır. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmamıştır. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre sonuçların Çarşamba günü saat 10.00 civarında açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak ulaşabilecektir.

KPSS AÇIKLANDI MI SON DAKİKA!

2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların sonuç beklentisi sürüyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını takip etmeye başladı. KPSS Lisans sonuç tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçların aynı gün adayların erişimine sunulması planlanıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin ise ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Adaylar, sonuçların erişime açılmasının ardından puan ve sınav sonuç bilgilerini ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

KPSS Lisans sonuçlarının hangi saatte erişime açılacağı konusunda ÖSYM tarafından henüz bir saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle adayların sonuç sorgulama işlemi için belirli bir saati henüz beklemiyor. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alırken, sonuçların erişime açılacağı saat konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 civarında açıklanması bekleniyor. Ancak bu saat resmi olarak duyurulmuş bir sonuç açıklama saati değil. Sonuçların erken açıklanacağına ilişkin de herhangi bir resmi duyuru bulunmadığından adayların ÖSYM'nin sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI ONLİNE BAKILABİLECEK

KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranına girilmesi ve sisteme T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş yapan adaylar, KPSS'ye ilişkin puan ve sınav sonuç bilgilerini ekranda görüntüleyebilecek.

2026 KPSS Lisans sonuçları kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı gün adayların erişimine sunulacak. Sınava katılan adayların sonuç açıklamasının ardından ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kendi bilgilerine ulaşması mümkün olacak. Sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde 7 Ekim 2026 olarak yer alırken, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.