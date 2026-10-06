KPSS saat kaçta açıklanacak? Bu gece açıklanma ihtimali de var

Lisans düzeyinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. Sınav sürecinin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarıyla tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS Lisans sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan tarihi takip ederken sonuçların açıklanmasının ardından puan bilgilerine ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. KPSS lisans saat kaçta açıklanıyor? İşte ayrıntılar…

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Adaylar bu oturumun ardından Alan Bilgisi sınavları için yeniden sınav merkezlerinde yer aldı. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Böylece lisans düzeyindeki KPSS sınav maratonu tamamlandı ve adayların sonuç bekleyişi başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçların aynı gün adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sınavda elde ettikleri puanları ÖSYM'nin sonuç ekranından kontrol edebilecek.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağı ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor. Ancak sonuçların adayların erişimine hangi saatte açılacağına ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında sonuçların 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 civarında açıklanması bekleniyor. Ancak bu saat ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak KPSS sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

KPSS Lisans sonuçlarının ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarihten daha önce açıklanıp açıklanmayacağı da adayların takip ettiği konular arasında bulunuyor. ÖSYM'nin mevcut 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

Sonuçların açıklanacağı tarihin erkene çekileceğine ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM'nin resmi açıklamalarını ve sonuç açıklama ekranını takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuç bilgileri sistem üzerinden görüntülenebilecek.