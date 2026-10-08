İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu" İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay, saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1987 yılında inşa edilen bina, zemin + 6 katlıydı. Zemin katı iş yeri, üst katlardaki 12 daire ise konut olarak kullanılıyordu. Çöken binadan kurtarılan bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını belirtti. Kurtarılan kişi, binanın çatlak olduğunu ve komşuların zaman zaman çatırtı sesleri duyduğunu ifade etti.

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1987 yılında inşa edilen binanın zemin + 6 kat olarak yapıldığı, zemin katının iş yeri, üst katlardaki 12 dairenin ise konut olarak kullanıldığı belirtildi.

“KEŞKE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SONUÇLANDIRABİLSEYDİK”

Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını söyledi.

"ÇATIR ÇATIR SES GELİYORDU"

Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüştüklerini ancak sonuca bağlayamadıklarını belirten Gürpınar, "Keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız” ifadelerini kullandı.