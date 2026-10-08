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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:00

Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

İstanbul Maltepe'de çökme yaşanan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöken binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, "Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:00

'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen olayın ardından bölgeye , , itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Olay, saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta gerçekleşti.
Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1987 yılında inşa edilen bina, zemin + 6 katlıydı.
Zemin katı iş yeri, üst katlardaki 12 daire ise konut olarak kullanılıyordu.
Çöken binadan kurtarılan bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını belirtti.
Kurtarılan kişi, binanın çatlak olduğunu ve komşuların zaman zaman çatırtı sesleri duyduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1987 yılında inşa edilen binanın zemin + 6 kat olarak yapıldığı, zemin katının iş yeri, üst katlardaki 12 dairenin ise konut olarak kullanıldığı belirtildi.

Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

“KEŞKE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SONUÇLANDIRABİLSEYDİK”

Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

"ÇATIR ÇATIR SES GELİYORDU"

Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüştüklerini ancak sonuca bağlayamadıklarını belirten Gürpınar, "Keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız” ifadelerini kullandı.

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#İstanbul
#maltepe
#afad
#Umke
#Cevizli Mahallesi
#Gündem
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