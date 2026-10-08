Maltepe'de çökme yaşanan binayla ilgili korkunç detay: "Çatır çatır ses duyuluyordu"

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İstanbul
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1987 yılında inşa edilen binanın zemin + 6 kat olarak yapıldığı, zemin katının iş yeri, üst katlardaki 12 dairenin ise konut olarak kullanıldığı belirtildi.
Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştüklerini ancak süreci sonuçlandıramadıklarını söyledi.
Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüştüklerini ancak sonuca bağlayamadıklarını belirten Gürpınar, "Keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız” ifadelerini kullandı.