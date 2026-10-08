İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde alt 3 katı çöken ve 4 katı yan yatan binada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi. Enkazda kaldığı değerlendirilen 12 kişiden 8'i kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları itfaiye ve AFAD ekipleri ile K-9 köpekleri tarafından sürdürülüyor. Maltepe Belediye Başkanı Köymen, 80'li yıllarda yapılan binanın iskan verildikten sonra üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Sabaha karşı binanın alt 3 katı çökerken, diğer 4 katı da yan yattı. Binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevresinde önlem alındı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan kişiler tahliye edildi.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri kurtarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

14 KİŞİDEN 8'İ KURTARILDI

Enkazda kalan 14 kişiden 8'i kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÜST İKİ KATI KAÇAK ÇIKTI

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."

ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanların görüntüsü hayretler içerisinde bıraktı.