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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:03

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de bulunan 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkazda kalan 14 kişiden 8'i kurtarılırken diğer vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanlar görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:03

’un ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde alt 3 katı çöken ve 4 katı yan yatan binada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi.
Enkazda kaldığı değerlendirilen 12 kişiden 8'i kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmaları itfaiye ve AFAD ekipleri ile K-9 köpekleri tarafından sürdürülüyor.
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, 80'li yıllarda yapılan binanın iskan verildikten sonra üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı.
Binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

Sabaha karşı binanın alt 3 katı çökerken, diğer 4 katı da yan yattı. Binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevresinde önlem alındı.

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

İhbar üzerine bölgeye , , UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan kişiler tahliye edildi.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri kurtarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

14 KİŞİDEN 8'İ KURTARILDI

Enkazda kalan 14 kişiden 8'i kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

ÜST İKİ KATI KAÇAK ÇIKTI

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanların görüntüsü hayretler içerisinde bıraktı.

Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak
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#İstanbul
#itfaiye
#maltepe
#afad
#Cevizli Mahallesi
#Gündem
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