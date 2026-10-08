Maltepe'de çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı: Kolonlar patlak, 2 kat kaçak

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İstanbul
İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Sabaha karşı binanın alt 3 katı çökerken, diğer 4 katı da yan yattı. Binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevresinde önlem alındı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan kişiler tahliye edildi.
Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri kurtarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Enkazda kalan 14 kişiden 8'i kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, şu ifadeleri kullandı:
"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."
Öte yandan çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanların görüntüsü hayretler içerisinde bıraktı.