Dictionary.com'a Göre Yılın Kelimesi seçmelerinin kazananı belli oldu. Yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri özellikle yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi “Maxxing” seçildi. Birçok kelimeyi geride bırakarak öne çıkan “Maxxing” bir işin sonuna kadar götürülmesi" veya "kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi" anlamını taşıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi Dictionary.com tarafından yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi "Maxxing" seçildi. "Maxxing", bir işin sonuna kadar götürülmesi veya kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi anlamını taşıyor. Kökeni "maksimum" ya da "maksimize etmek" ifadelerine dayanan kelime, ilk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlandı. Tek başına veya diğer sözcüklerle birleştirilerek kullanılabilen bu terimden "looksmaxxing" ve "tokenmaxxing" gibi sözcükler türetildi. Yılın kelimesi seçmelerinde "maxxing"in rakipleri arasında "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) yer aldı.

KÖKENİNDE MAKSİMİZE ETMEK VAR

İlk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlanan bu kelimenin kökeni "maksimum" ya da "maksimize etmek" gibi ifadelere dayanıyor. Öte yandan "maxxing" sözcüğü, tek başına kullanılabildiği gibi diğer sözcüklerle de birleştirildiği sıkça görülüyor.

HAYATIN HER ALANINDA KULLANILABİLİYOR

Maxxing, herhangi bir şeyi optimize etmek anlamına geldiği için hayatın her alanında da rahatlıkla kullanılıyor. Türetilenler arasında, bir kişinin fiziksel çekiciliğini olabilecek en üst düzeye çıkarmak için çabalaması anlamında kullanılan "looksmaxxing" ve bir iş için yapay zekadan olabildiğince faydalanılmasına işaret eden "tokenmaxxing" gibi sözcükler bulunuyor.

DİĞER ADAY KELİMELER

Bu yıl "maxxing"in rakipleri arasında ayrıca "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) kelimeleri yer aldı.