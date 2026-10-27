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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:38

2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

2026 yılının kelimesi, dijital İngilizce sözlüklerinden biri olan "Dictionary.com" adlı internet sitesi tarafından seçildi. Her yıl dil ve kültürdeki trendlere göre belirlenen kelimelerin aday olarak gösterildiği seçmelerde bu yıl en çok oyu alan kelime “Maxxing” oldu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:38

Dictionary.com'a Göre Yılın Kelimesi seçmelerinin kazananı belli oldu. Yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri özellikle yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi “Maxxing” seçildi. Birçok kelimeyi geride bırakarak öne çıkan “Maxxing” bir işin sonuna kadar götürülmesi" veya "kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi" anlamını taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Dictionary.com tarafından yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi "Maxxing" seçildi.
"Maxxing", bir işin sonuna kadar götürülmesi veya kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi anlamını taşıyor.
Kökeni "maksimum" ya da "maksimize etmek" ifadelerine dayanan kelime, ilk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlandı.
Tek başına veya diğer sözcüklerle birleştirilerek kullanılabilen bu terimden "looksmaxxing" ve "tokenmaxxing" gibi sözcükler türetildi.
Yılın kelimesi seçmelerinde "maxxing"in rakipleri arasında "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

 

2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

KÖKENİNDE MAKSİMİZE ETMEK VAR

İlk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlanan bu kelimenin kökeni "maksimum" ya da "maksimize etmek" gibi ifadelere dayanıyor. Öte yandan "maxxing" sözcüğü, tek başına kullanılabildiği gibi diğer sözcüklerle de birleştirildiği sıkça görülüyor.

2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

HAYATIN HER ALANINDA KULLANILABİLİYOR

Maxxing, herhangi bir şeyi optimize etmek anlamına geldiği için hayatın her alanında da rahatlıkla kullanılıyor. Türetilenler arasında, bir kişinin fiziksel çekiciliğini olabilecek en üst düzeye çıkarmak için çabalaması anlamında kullanılan "looksmaxxing" ve bir iş için yapay zekadan olabildiğince faydalanılmasına işaret eden "tokenmaxxing" gibi sözcükler bulunuyor.

2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

DİĞER ADAY KELİMELER

Bu yıl "maxxing"in rakipleri arasında ayrıca "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) kelimeleri yer aldı.

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#Dictionary.com
#Maxxing
#Looksmaxxing
#Tokenmaxxing
#Affordability
#Gündem
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