2026 yılının kelimesi belli oldu: Dijital dünya "Maxxing" dedi

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İstanbul
Dictionary.com'a Göre Yılın Kelimesi seçmelerinin kazananı belli oldu. Yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri özellikle yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi “Maxxing” seçildi. Birçok kelimeyi geride bırakarak öne çıkan “Maxxing” bir işin sonuna kadar götürülmesi" veya "kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi" anlamını taşıyor.
İlk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlanan bu kelimenin kökeni "maksimum" ya da "maksimize etmek" gibi ifadelere dayanıyor. Öte yandan "maxxing" sözcüğü, tek başına kullanılabildiği gibi diğer sözcüklerle de birleştirildiği sıkça görülüyor.
Maxxing, herhangi bir şeyi optimize etmek anlamına geldiği için hayatın her alanında da rahatlıkla kullanılıyor. Türetilenler arasında, bir kişinin fiziksel çekiciliğini olabilecek en üst düzeye çıkarmak için çabalaması anlamında kullanılan "looksmaxxing" ve bir iş için yapay zekadan olabildiğince faydalanılmasına işaret eden "tokenmaxxing" gibi sözcükler bulunuyor.
Bu yıl "maxxing"in rakipleri arasında ayrıca "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) kelimeleri yer aldı.