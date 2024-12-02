Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi!

02 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:34

Oxford Üniversitesi tarafından yayımlanan Oxford Sözlüğü 2024 Yılının Kelimesi'ni olarak 'beyin çürümesi' olarak açıkladı. Sözcük sosyal medyada bitmek bilmeyen gezinme ve zihin uyuşturan içeriklerden çıkamama halini tanımlıyor.

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısına göre, sosyal medyada çok uzun süre gezindiyseniz, 2024'ün kelimesi olan olan beyin çürümesi" hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Oxford dergisi, İngilizcesi "brain rot" olan bu söz öbeğini 2024 yılının kelimesini olarak açıkladı.

37 BİN KİŞİNİN SEÇİMİ

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısı Oxford University Press tarafından hazırlanan altı kelimelik kısa listeden kazananı belirlemek için yaklaşık 37 bin kişi oy kullandı. Daha önce “rizz” ve “climate emergency” ödüllerinin de sahibi olan "beyin çürümesi" ifadesi , yılın ruh hallerini ve trendlerini yansıtan ifade seçildi.

İNTERNET GEZGİNLERİ DİKKAT!

Beyin çürümesi, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzdeki çevrimiçi içerikler) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun varsayılan bozulması" olarak tanımlanıyor.

Oxford Üniversitesi Yayınları, terimin "özellikle sosyal medyada aşırı miktarda düşük kaliteli çevrimiçi içerik tüketmenin etkisiyle ilgili endişeleri ifade etmek için kullanılan bir terim olarak 2024 yılında yeni bir önem kazandığını" söyledi.

Z KUŞAĞI VE ALFA KUŞAĞI BAŞROLDE

Oxford Languages ​​başkanı Casper Grathwohl da "Beyin çürümesi, sanal yaşamın algılanan tehlikelerinden birine ve boş zamanımızı nasıl kullandığımıza işaret ediyor. İnsanlık ve teknoloji hakkındaki kültürel konuşmada haklı bir sonraki bölüm gibi hissettiriyor. Bu kadar çok seçmenin bu terimi benimsemesi ve bu yılki tercihimiz olarak onaylaması şaşırtıcı değil. Ayrıca beyin çürümesi kelimesinin, dijital içeriğin kullanımından ve oluşturulmasından büyük ölçüde sorumlu olan Z kuşağı ve Alfa kuşağı tarafından benimsenmiş olmasını da büyüleyici buluyorum."

İLK OLARAK 170 YIL ÖNCE KULLANILDI

Son zamanlarda ön plana çıkmasına rağmen, bu ifadenin ilk kayıtlı kullanımı Henry David Thoreau'nun 1854 tarihli Walden adlı kitabında olmuştu.