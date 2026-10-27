Meghan Markle’ın yeni adresi herkesi şaşırttı! MasterChef'teki yeni görevi belli oldu

Bir dönem Suits dizisindeki Rachel Zane karakteriyle tanınan, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra farklı projelere yönelen Meghan Markle, mutfak tutkusunu bu kez çocuk yarışmacılarla paylaşacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ekrana gelecek programın çekimleri Melbourne'de yapılacak ve yeni sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

MEGHAN MARKLE'IN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Meghan Markle, Türkiye'deki izleyicilerin de yakından tanıdığı Suits dizisinde 2011-2018 yılları arasında rol almıştı. Prens Harry ile 2018 yılında Windsor'da evlenen Markle, oyunculuk kariyerine ara vermişti. Çiftin 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılmasının ardından aile, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Montecito bölgesine yerleşmişti.

Markle, oyunculuktan uzak kaldığı dönemde farklı alanlarda projeler geliştirmeye devam etti. 2025 yılında Netflix'te yayınlanan With Love, Meghan adlı yaşam tarzı programında yemek hazırlama ve sofra düzenleme gibi konulara odaklanan Düşes, mutfağa duyduğu ilgiyi ekranlara taşımıştı. Şimdi ise yeni projesiyle yeniden Avustralya'ya gitmeye hazırlanıyor.

JUNIOR MASTERCHEF AUSTRALIA ALTI YIL SONRA DÖNÜYOR

Meghan Markle'ın Avustralya'daki MasterChef serüveni, Prens Harry ile gerçekleştirdiği dört günlük ziyaret sırasında, nisan ayında başlamıştı. Yetişkin yarışmasına konuk jüri olarak katılan Markle'ın yer aldığı bölüm temmuz ayında yayınlanmıştı. Network 10'un açıklamasına göre bölüm, kanalın 2023'ten bu yana en yüksek pazar akşamı izleyici kitlesine ulaşmasında etkili olmuştu.

Bu ilginin ardından kanal, çocukların yarıştığı Junior MasterChef Australia'yı altı yıllık aranın ardından yeniden ekranlara taşıyor. Yarışmada 9-13 yaş arasındaki genç yetenekler, mutfaktaki hünerlerini sergileyecek.

Markle, programda hem sunuculuk yapacak hem de jüri koltuğunda oturacak. Kendisine, yetişkin MasterChef Australia yarışmasında da jüri üyeliği yapan Poh Ling Yeow eşlik edecek. Melbourne'de gerçekleştirilecek çekimlerin ardından programın 2027 yılında yayınlanması bekleniyor.

MEGHAN MARKLE TEKLİFE NASIL CEVAP VERDİ?

Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Meghan Markle, daha önce yarışmanın ekibiyle çalışmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Düşes, kendisine yeniden teklif götürüldüğünde kararını hiç zorlanmadan verdiğini şu sözlerle anlattı:

Kendi çocuklarıyla birlikte yemek yapmayı sevdiğini de dile getiren Markle, yarışmaya katılacak gençlerin mutfakta neler hazırlayacağını görmek için heyecanlı olduğunu ifade etti. Poh Ling Yeow da Markle ile yeniden aynı projede buluşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeow, çocuk yarışmacılardan birbirinden lezzetli sürprizler ve biraz da yaramazlık beklediğini söyledi.

PRENS HARRY VE ÇOCUKLAR DA AVUSTRALYA'YA GİDECEK Mİ?

Meghan Markle'ın yeni projesinin duyurulmasının ardından gözler ailesine çevrildi. Prens Harry'nin, çiftin çocukları Archie ve Lilibet'in çekimler sırasında Markle'a eşlik edip etmeyeceği merak konusu oldu. Çekimlerin Melbourne'de yapılacak olması, ailenin Avustralya'da geçici olarak bulunup bulunmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.