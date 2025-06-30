Meghan Markle'ın 'ev yapımı' dediği reçelleri fabrikasyon ürünü çıktı

Eşi Prens Harry ile birlikte her şeyi bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle, 'ev yapımı' reçelleri satışa çıkardı. reklamında söylendiği gibi ev yapımı olmadığı ortaya çıktı. İngiliz basını, reçellerin üretildiği fabrikayı adres gösterdi

Eşi Prens Harry ile İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan ve kendi işini yapmaya başlayan Meghan Markle, ev yapımı yiyecek ürünlerini satışa çıkardı. Markle'ın 'ev yapımı' reçelleri, kapış kapış satılırken, işin aslı başka çıktı.

Hatta Markle, reçelinin reklamını yaparken yayımladığı bir Instagram videosunda, dört yaşındaki kızı Lilibet ile California'daki evinin mutfağına girdi, tencerede kaynayan meyveli karışımı gözler önüne serdi. Meghan Markle, reçellerinin el yapımı olduğunu söylese de bu konuyla ilgili herhangi veri paylaşmadı.

Daily Mail'in haberine göre, Meghan Markle'ın reçelleri, aslında bahsedildiği gibi hazırlanmıyor, Illinois'daki bir fabrikada üretiliyor. Gazete, reçellerin, Markle'ın 9 sterlinlik bitki çayı paketlerini satan aynı ABD devinin ürünü olduğunu açıkladı. Haberde ayrıca, aynı fabrikanın Markle'ın, kavanozunu 20 sterline sattığı portakal çiçeği balını da ürettiği belirtildi.