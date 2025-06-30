Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia! Neden küstükleri belli oldu

MasterChef yarışmasında yarışan Ayşe Ekiz, aynı sezonda yarışan Beyza Huri Aydın ile neden küs olduğunu ilk kez açıkladı. Sosyal medya konusunda yardım istediğini belirten Ayşe Ekiz, Beyza'nın alaycı bir şekilde cevap verdiği iddia ederek arkadaşlıklarını bitirdiğini belirtti.

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Yarışma boyunca sık sık gündeme gelen Ekiz, elenmesinin ardından Beyza Huri Aydın ile neden konuşmadığını anlattı.

AYŞE EKİZ İLE BEYZA HURİ'NİN NEDEN KÜSTÜĞÜ BELLİ OLDU

Finale katılmaması üzerine "yarışmacılarla küstü" iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara cevap veren Ayşe Ekiz, "Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler, yoksa kimseyle bir sorunum yok. Hal hatır sorduğum birkaç kişi var. Hiç kimseyle kavga etmedim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ekiz, Beyza ile arasında geçtiği iddia edilen küslük konusunu ise Battal Kaan Özdemir'in YouTube programında konuştu. Ekiz, o dönem Instagram'ı yeni kullandığını ve birçok konuda Beyza'dan yardım aldığını belirtti. Ancak Ayşe Ekiz, Beyza Huri'nin kendisi ile dalga geçtiğini belirterek, "Beril bir gün Instagram ile ilgili yardım isteyince, Beyza da gülerek 'Ayşe çok güzel anlar' dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım, bir daha da düzen tutmadı." dedi.

Ekiz, Beyza'yı çok sevdiğini ve aralarında öncesinde herhangi bir sorun olmadığını da vurguladı. Ancak bu olay sonrası aralarındaki bağın zedelendiğini belirtti.