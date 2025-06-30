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 | Dilek Ulusan

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın, cenaze programı belli oldu. 62 yaşında vefat eden Ugan'ın son isteği ise çocukları tarafından yerine getirilecek.

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Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 12:32

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.

SABRİ UGAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sabri Ugan'ın hakkında; 'Aslan Yürekli Kaptan' adlı kitabını yazdığı Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan; "Hafızamıza kazınan o güzel sesin sahibi. En unutulmaz futbol anılarımızın anlatıcısı. Her zaman kibarlığıyla, zarafetiyle hatırlayacağım güzel insan Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. İyi ki bu dünyaya silinmez izler bıraktın canım ağabeyim" mesajıyla, üzüntüsünü dile getirdi. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın cenaze töreni de belli oldu. Yapılan açıklamada; "yarın (Salı günü) 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek veda töreni sonrasında, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek." ifadelerine yer verildi.

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLECEK

Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
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#Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii
#Magazin
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