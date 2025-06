Ege Kökenli bebeğini kaybettikten sonra ilk paylaşımını yaptı: Acı geçmiyor, kabuk tutuyor

2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan Ege Kökenli, bebek beklediğine dair iddialar sonrası anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Geçtiğimiz ay açıklama yapan Ege Kökenli gelişen komplikasyonlar sonrası bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

EGE KÖKENLİ'NİN BEBEĞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Uzun süre sessizliğe bürünen Ege Kökenli, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. duygusal bir paylaşım geldi. Sahilden bir video paylaşan ve duygusal bir not yazan ünlü oyuncu, "Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle." dedi.

Oyuncu dostlarından da destek mesajı alan Ege Kökenli, "Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları…" notuyla yaşadığı acıyı paylaştı.

Can Bonomo, Melis Birkan, Didem Balçın, Öykü Karayel ve Cansel Elçin gibi isimler Ege Kökenli'ye destek mesajı yollarken, ünlü isim yazısının devamında, "Çünkü siz bana “yalnız değilsin” dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz. Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız." diyerek sözlerini bitirdi.