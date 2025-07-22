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 | Bengü Sarıkuş

Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı

Morgan Stanley ve Jefferies, S&P 500 endeksinde yaşanan kısa vadeli düşüşleri yatırımcılar için birer "alım fırsatı" olarak değerlendiriyor. Özellikle Morgan Stanley, güçlü kâr performansları ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin piyasayı desteklemeye devam edeceği görüşünde.

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Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:04

Stratejist Michael Wilson liderliğindeki ekip, ABD borsalarına yönelik iyimser tavrını koruyor. Wilson’a göre, önümüzdeki süreçte yaşanacak geçici dalgalanmalara rağmen, S&P 500’ün 2026 ortasında 7.200 seviyesini görmesi mümkün. Bu tahmin, yaklaşık 22 katlık ileriye dönük F/K oranına ve şirket bilançolarındaki istikrara dayanıyor.

Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı

KISA VADELİ DALGALAR, UZUN VADELİ UMUTLAR

Tabii her şey güllük gülistanlık değil. Morgan Stanley ekibi, üçüncü çeyrekte Hazine tahvil getirilerindeki artış, yaz aylarına özgü mevsimsel zayıflıklar ve potansiyel gümrük tarifelerinin piyasa üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizinin %4,5’in üzerine çıkması, küçük ölçekli şirketleri ve faiz hassasiyeti yüksek sektörleri zorlayabilir.

Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı

Buna ek olarak, gümrük vergileri şirket kâr marjlarını daraltabilir, bu da enflasyon baskısını artırarak Fed’in faiz indirimi planlarını karmaşıklaştırabilir.

Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı

“DÜŞÜŞLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜRÜZ”

Tüm bu uyarılara rağmen Morgan Stanley net konuşuyor: “Bu tür düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiririz.” Jefferies de benzer bir görüşte. Kurum, yıl sonu için S&P 500 hedefini 5.300’den 5.600’e yükseltti. Bu revizyonun arkasında ise güçlü bilançolar ve Fed’e olan güvenin artması yatıyor.

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ETİKETLER
#faiz oranları
#Abd Borsaları
#S&p 500
#Yatırım Tavsiyesi
#Ekonomik Tahmin
#Ekonomi
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