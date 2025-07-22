Borsa düşerse korkmayın: Morgan Stanley’den dikkat çeken uyarı

Stratejist Michael Wilson liderliğindeki ekip, ABD borsalarına yönelik iyimser tavrını koruyor. Wilson’a göre, önümüzdeki süreçte yaşanacak geçici dalgalanmalara rağmen, S&P 500’ün 2026 ortasında 7.200 seviyesini görmesi mümkün. Bu tahmin, yaklaşık 22 katlık ileriye dönük F/K oranına ve şirket bilançolarındaki istikrara dayanıyor.

KISA VADELİ DALGALAR, UZUN VADELİ UMUTLAR

Tabii her şey güllük gülistanlık değil. Morgan Stanley ekibi, üçüncü çeyrekte Hazine tahvil getirilerindeki artış, yaz aylarına özgü mevsimsel zayıflıklar ve potansiyel gümrük tarifelerinin piyasa üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizinin %4,5’in üzerine çıkması, küçük ölçekli şirketleri ve faiz hassasiyeti yüksek sektörleri zorlayabilir.



Buna ek olarak, gümrük vergileri şirket kâr marjlarını daraltabilir, bu da enflasyon baskısını artırarak Fed’in faiz indirimi planlarını karmaşıklaştırabilir.

“DÜŞÜŞLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜRÜZ”

Tüm bu uyarılara rağmen Morgan Stanley net konuşuyor: “Bu tür düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiririz.” Jefferies de benzer bir görüşte. Kurum, yıl sonu için S&P 500 hedefini 5.300’den 5.600’e yükseltti. Bu revizyonun arkasında ise güçlü bilançolar ve Fed’e olan güvenin artması yatıyor.