IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi? Fuar bugün başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF 2025 açılışının bugün yapılacağını belirterek "44 ülkeden IDEF 2025'e profesyonel olarak stantla katılan firma var." ifadelerini kullandı. Heyecanla beklenen fuar bugün başlarken gidecek olanlar IDEF 2025 ücretli mi sorusunu gündeme taşıdı.

IDEF 2025 HALKA AÇIK MI, ÜCRETLİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan IDEF 2025, 22 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı.

IDEF HANGİ GÜNLER HALKA AÇIK 2025?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuarın ilk 4 günü üst düzey resmi heyetlerin, savunma sanayisi profesyonellerinin, yerli ve uluslararası firmaların yoğun işbirliklerine ev sahipliği yapacağını belirtirken geriye kalan 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olacağını planladıklarını söylemişti.

IDEF 2025, profesyonel ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olurken gidecek olanların önceden online kayıt yaptırması gerekiyor. Fuarın halka açık günlerinde belirli ücret ve sınırlı kontenjan ile giriş yapılabilecek. IDEF fuarları genel olarak profesyonel ziyaretçilere yönelik olurken kurum temsilcileri ve kamu görevlileri gibi isimler katılımcı grup olarak kabul ediliyor. 22–25 Temmuz tarihleri arasındaki ilk dört gün online kayıt yaptıran profesyonel ziyaretçilere açık oluyor. Görgün, 26 ve 27 Temmuz tarihlerini profesyonellerle birlikte halka da açık olacak şekilde planladıklarını paylaşmıştı.

IDEF 2025 NEREDE YAPILIYOR?

IDEF 2025 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, SARSILMAZ, CANiK, FNSS, BMC gibi şirketlerin katılacağı IDEF 2025, 22 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Atatürk Havalimanı'nda açık alanda açılış seremonisini yapacağız. Hem kara araçlarımız hem de hava platformlarımız için geçiş törenleri düzenledik. Aynı zamanda Ataköy Marina'da bulunan 14 farklı platformumuza da açılış etkinliğinde yer vereceğiz. Fuar boyunca Atatürk Havalimanı'ndaki alanlar gerek C terminali gerek açık alan gerek Ataköy Marina'daki deniz platformlarımızın olduğu alan, ana merkez İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere ring servisleri ile beraber sürekli etkileşimli şekilde ziyaretçilerimize açık olacak." ifadelerini kullandı.