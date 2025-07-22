Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi? Fuar bugün başladı

IDEF 2025-17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 22 Temmuz Salı günü itibarıyla başladı. Binlerce kişinin akın edeceği IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'na gitmek isteyenler ise halka açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi? Fuar bugün başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:21

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Haluk Görgün, IDEF 2025 açılışının bugün yapılacağını belirterek "44 ülkeden IDEF 2025'e profesyonel olarak stantla katılan firma var." ifadelerini kullandı. Heyecanla beklenen fuar bugün başlarken gidecek olanlar IDEF 2025 ücretli mi sorusunu gündeme taşıdı.

IDEF 2025 HALKA AÇIK MI, ÜCRETLİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihlerinde Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan IDEF 2025, 22 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı.

IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi? Fuar bugün başladı

IDEF HANGİ GÜNLER HALKA AÇIK 2025?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuarın ilk 4 günü üst düzey resmi heyetlerin, savunma sanayisi profesyonellerinin, yerli ve uluslararası firmaların yoğun işbirliklerine ev sahipliği yapacağını belirtirken geriye kalan 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olacağını planladıklarını söylemişti.

IDEF 2025, profesyonel ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olurken gidecek olanların önceden online kayıt yaptırması gerekiyor. Fuarın halka açık günlerinde belirli ücret ve sınırlı kontenjan ile giriş yapılabilecek. IDEF fuarları genel olarak profesyonel ziyaretçilere yönelik olurken kurum temsilcileri ve kamu görevlileri gibi isimler katılımcı grup olarak kabul ediliyor. 22–25 Temmuz tarihleri arasındaki ilk dört gün online kayıt yaptıran profesyonel ziyaretçilere açık oluyor. Görgün, 26 ve 27 Temmuz tarihlerini profesyonellerle birlikte halka da açık olacak şekilde planladıklarını paylaşmıştı.

IDEF 2025 halka açık mı, ücretli mi? Fuar bugün başladı

IDEF 2025 NEREDE YAPILIYOR?

IDEF 2025 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, SARSILMAZ, CANiK, FNSS, BMC gibi şirketlerin katılacağı IDEF 2025, 22 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Atatürk Havalimanı'nda açık alanda açılış seremonisini yapacağız. Hem kara araçlarımız hem de hava platformlarımız için geçiş törenleri düzenledik. Aynı zamanda Ataköy Marina'da bulunan 14 farklı platformumuza da açılış etkinliğinde yer vereceğiz. Fuar boyunca Atatürk Havalimanı'ndaki alanlar gerek C terminali gerek açık alan gerek Ataköy Marina'daki deniz platformlarımızın olduğu alan, ana merkez İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere ring servisleri ile beraber sürekli etkileşimli şekilde ziyaretçilerimize açık olacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2025 17. IDEF ne zaman? Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için geri sayım
ETİKETLER
#savunma sanayii
#İstanbul
#Idef 2025
#Fuar
#Kara Araçları
#Hava Platformları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.