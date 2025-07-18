2025 17. IDEF ne zaman? Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için geri sayım

Bu seneki IDEF 2025 için nefesler tutuldu.

IDEF 2025 Temmuz ayının son haftasında Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, kapılarını ziyaretçilere açacak.

2024 yılında 4 gün olan fuar süresi bu sene 6 güne çıkarıldı.

2025 17. IDEF NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, gerçekleştirilecek fuar 22 ile 27 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilerini kabul edecek.

Öte yandan fuar belirlenen tarihlerde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Ülkemizin savunma sanayisi alanında attığı güçlü adımları ve yüksek teknolojiyi yakından görmek için IDEF 2025'e katılmak isteyen vatandaşlar kontenjanlar dâhilinde kayıtlarını yaptırarak fuara katılabilecek.