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 | Merve Yaz

Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

Mersin'de emsal niteliği taşıyan bir karar çıktı. Motosikletli bir sürücü, üç kadına korna çalıp taciz edici söz ve davranışlarda bulundu. Şikayet üstüne tacizci suçlamadan beraat etse de Yargıtay kararı bozdu. Yüksek mahkeme, eylemin bir bütün olarak değerlendirildiğinde zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirtti.

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Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:17

Korna çaldı, başı yandı... 'da emsal niteliği taşıyan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosikletli, yolda yürüyen 3 kadına korna çalıp taciz edici söz ve davranışlarda buludu. Bunun üstüne mağdur kadınlar şikayetçi oldu.

Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

Kadın, sanığın motosikletiyle kendisini taciz ettiğini ve korna çalarak rahatsız edici şekilde yaklaştığını öne sürdü.

Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

OLAY YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINDI

Tanık ifadeleri de kadının anlatımlarını doğruladı. Dosya, Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine 'a taşındı.

Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

Yargıtay kararında, "Kadının olayın başından beri istikrarlı beyanları, tanığın bu beyanları doğrular nitelikteki anlatımı ve sanığın da motosikleti olay günü kendisinin kullandığını kabul etmesi dikkate alındığında, sanığın üç kadına birden korna çalması ve kadına yönelik davranışı zincirleme şekilde suçunu oluşturmaktadır." denildi.

Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

Yargıtay, yerel mahkemenin sanığı tüm suçlardan beraat ettirmesinin kanuna aykırı olduğunu belirterek hükmü oy birliğiyle bozdu. Sanık hakkında yeniden yargılama yapılması kararlaştırıldı.

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