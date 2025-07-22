Yargıtay'dan emsal karar! Korna taciz sayıldı

Korna çaldı, başı yandı... Mersin Anamur'da emsal niteliği taşıyan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosikletli, yolda yürüyen 3 kadına korna çalıp taciz edici söz ve davranışlarda buludu. Bunun üstüne mağdur kadınlar şikayetçi oldu.



Kadın, sanığın motosikletiyle kendisini taciz ettiğini ve korna çalarak rahatsız edici şekilde yaklaştığını öne sürdü.

OLAY YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINDI

Tanık ifadeleri de kadının anlatımlarını doğruladı. Dosya, Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay kararında, "Kadının olayın başından beri istikrarlı beyanları, tanığın bu beyanları doğrular nitelikteki anlatımı ve sanığın da motosikleti olay günü kendisinin kullandığını kabul etmesi dikkate alındığında, sanığın üç kadına birden korna çalması ve kadına yönelik davranışı zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır." denildi.

Yargıtay, yerel mahkemenin sanığı tüm suçlardan beraat ettirmesinin kanuna aykırı olduğunu belirterek hükmü oy birliğiyle bozdu. Sanık hakkında yeniden yargılama yapılması kararlaştırıldı.