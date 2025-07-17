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 | Bengül Arıca

Danıştay'dan emsal karar: Bilirkişilerin kusur oranı belirleme yasağı ptal edildi

Danıştay, Adalet Bakanlığı'nın, bilirkişilerin kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemeyi iptal etti. Karar bilirkişilerin işlevselliğini artıracak önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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Danıştay'dan emsal karar: Bilirkişilerin kusur oranı belirleme yasağı ptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:02

'tan bilirkişilerle ilgili çok önemli bir karar verdi. Adalet Bakanlığı'nın, bilirkişilerin kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemesi Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay'ın iptal kararını değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Coşgun, söz konusu yasağın bilirkişilik kurumunun temel görev alanını sınırlandırdığını belirterek "Teknik bilirkişilerin asli veya tali kusuru değerlendirmeden sağlıklı bir görüş sunması mümkün değil. Bu yasak, uzman görüşünü zayıflatıyor, mahkemeye katkıyı engelliyordu. Danıştay, yerinde bir kararla bu yanlışı düzeltti" ifadelerini kullandı.

Danıştay'dan emsal karar: Bilirkişilerin kusur oranı belirleme yasağı ptal edildi

"DAVAYI BİZ AÇTIK, DANIŞTAY HAK VERDİ"

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu'na kayıtlı bir makine mühendisi olan Dr. Coşgun, düzenlemenin iptali için dava açan isim olduğunu belirtti. Coşgun, "Kusur oranı belirlediğimiz için uyarı cezası aldık. Rehber ilkenin hukuka aykırı olduğunu düşünerek Danıştay'a başvurduk. Danıştay 10. Dairesi bizi haklı buldu ve ilgili maddeyi iptal etti" şeklinde konuştu.

DANIŞTAY: "TEKNİK DEĞERLENDİRME HUKUKİ NİTELENDİRME DEĞİLDİR"

Kararda, bilirkişilerin hukuki değil teknik değerlendirme yaptığı vurgulandı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'na atıfta bulunularak, "Bilirkişinin teknik bilgiyi somut olaya uygulayarak ulaştığı kusurluluk değerlendirmesi, yasalarla verilen yetki kapsamındadır. Bu nedenle söz konusu sınırlama kanunlara aykırıdır ve iptali gereklidir" denildi.

Danıştay'dan emsal karar: Bilirkişilerin kusur oranı belirleme yasağı ptal edildi

MAHKEMELERDE TEKNİK KATKI GÜÇLENECEK

Dr. Ahmet Coşgun, kararın sadece bilirkişileri değil, tüm yargı sistemini ilgilendiren bir gelişme olduğunu vurgulayarak: "Bilirkişiler artık görüşlerini sansürlemeden ifade edebilecek. Bu da özellikle trafik kazaları, iş kazaları ve sigorta uyuşmazlıkları gibi teknik boyutu ağır davalarda mahkemelerin daha sağlıklı karar vermesini sağlayacak" dedi.
Danıştay'ın iptal kararıyla birlikte bilirkişiler artık teknik bulgulara dayanarak kusur oranı belirleyebilecek. Mahkemeler ise bu raporları dikkate alarak karar verebilecek. Böylece dava süreçlerinde daha objektif, teknik açıdan güçlü ve adil kararların önü açılmış olacak.

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#Gündem
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