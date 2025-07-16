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 | Bengül Arıca

Aile mahkemesi "Anayasaya aykırı" dedi! Süresiz nafaka AYM'ye taşındı!

Antalya Aile Mahkemesi, bir boşanma davasında süresiz nafaka düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek dosyayı esastan incelemeye aldı.

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Aile mahkemesi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:58

Tartışmalara neden olan süresiz nafaka konusu bu kez AYM'ye taşındı. Antalya’da evliliklerinin henüz bir yılı dolmadan boşanmak isteyen çiftin davasına bakan Antalya 12. Aile Mahkemesi, süresiz nafakanın Anayasa’ya aykırı olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, davacı kadın, dilekçesinde 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca, nafaka tutarının her yıl TÜFE oranında artırılmasını da istedi. Ancak mahkeme, talepleri değerlendirmeden önce süresiz nafaka düzenlemesini içeren Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinin iptali için ’ne başvurdu.

Aile mahkemesi "Anayasaya aykırı" dedi! Süresiz nafaka AYM'ye taşındı!

MAHKEME ANAYASAYA AYKIRI BULDU

Mahkeme ara kararında, süresiz nafakanın yeni aile kurma, mülk edinme ve kişisel refah gibi hakları olumsuz etkilediğini belirtti. Bu uygulamanın, bireyin özel hayatı, mülkiyet hakkı ve aile kurma özgürlüğü gibi temel haklarını kısıtladığını savunan mahkeme; düzenlemenin Anayasa’nın 2, 10, 20, 35 ve 41. maddelerine aykırılık taşıdığını kaydetti.

AYM ESASTAN İNCELEYECEK

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruyu geçtiğimiz hafta ön incelemeye aldı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu “kabul edilebilir” bularak esastan incelemeye karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte süresiz nafaka tartışması, Türkiye'nin en yüksek yargı organı tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar, gelecekteki nafaka düzenlemelerini doğrudan etkileyecek ve benzer davalar için emsal teşkil edecek.

ETİKETLER
#boşanma
#Anayasa Mahkemesi
#Süresiz Nafaka
#Aile Hukuku
#Medeni Kanun
#Yasal Tartışma
#Gündem
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