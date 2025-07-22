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Editor
 | Efe Demir

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

Bayburt'ta berber olan Yalçın Akdeniz, daha önce 4 defa girip istediği sonucu alamayıp bu sene 5. defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Yıllardır istediği sıralamayı tutturamayan Akdeniz, bu sene annesinin duasıyla hedeflediği sıralamayı tutturduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 08:59

Yalçın Akdeniz, daha önce 4 kere katıldığı ancak başarılı olamadığı ’na (), bu yıl beşinci kez girdi. Akdeniz, annesinin ayet ve sureler okuyarak hazırladığı okunmuş suyla sınava gittiğini ve bunun kendisine manevi destek sağladığını belirtti.

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hedeflediği puana ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi alanı öğrencisi olmayı istiyor, bu bölüme yerleşmeyi umut ediyor.

OKUNMUŞ SU

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına annesinin okunmuş suyuyla giden Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım" ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

"ANNEMİN DUALARI YETTİ"

Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, " Bu sene beşinci kez YKS’ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı. Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz" dedi.

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

"ÇALIŞMADAN OLMAZ"

Akdeniz, başarının yalnızca maneviyata değil, düzenli çalışmaya da bağlı olduğunu vurgulayarak, "İşten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Kitaplar aldım, soru çözdüm. Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış" ifadelerini kullandı.

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.

Pes etmedi, hayallerinin peşinden gitti! "Annemin duaları yetti"

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ETİKETLER
#yks
#yükseköğretim kurumları sınavı
#başarı
#Okunmuş Su
#Manevi Destek
#Spor Yönetimi
#Gündem
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