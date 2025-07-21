YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?

ÖSYM YKS sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda tercih süreci 30 Temmuz itibarıyla başlarken öğrenciler aldıkları puanlarla gidebileceği üniversite ve bölümleri araştırıyor.
21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında süreç tamamlandı. Öğrenciler 19 Temmuz'da sonuçlarını öğrenirken tercih sürecine kadar puanlarla gidilebilecek üniversiteler araştırılıyor. YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken adaylar 2024 yılı taban puanlarını baz alıyor.
YKS sınavı tamamlanırken gözler tercihlerin başlayacağı güne çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS kılavuzu sonrası başarı sıralamaları ve taban puanları belli olurken şu an için kılavuz yayımlanmadı. Adaylar gitmek istediği bölümlere geçen senenin verilerine göre bakıyor. TYT ile alan 2 yıllık bölümlere bakan adayların puan aralığı 300 ile 350 puan ise gidebileceği bazı bölümler şöyle:
İlk ve Acil Yardım – Vakıf üniversiteleri (%25 burslu) veya bazı devlet üniversiteleri
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Radyoloji
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Adalet
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi (bazı devlet MYO’lar)
21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS süreci tamamlanırken tercihlerin başlayacağı tarih de duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklanmasının ardından "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleirni kullandı. Buna göre tercihler 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek.