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 | Sumru Tarhan

YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarının ardından adaylar 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye gidebileceğine dair araştırmalara başladı. 2025 ÖSYM YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

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YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:55

açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda tercih süreci 30 Temmuz itibarıyla başlarken öğrenciler aldıkları puanlarla gidebileceği üniversite ve bölümleri araştırıyor.

YKS 310,320,330,340,350,355 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRERİM?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında süreç tamamlandı. Öğrenciler 19 Temmuz'da sonuçlarını öğrenirken tercih sürecine kadar puanlarla gidilebilecek üniversiteler araştırılıyor. YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken adaylar 2024 yılı taban puanlarını baz alıyor.

YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS 311,322,334,345,356,357 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

YKS sınavı tamamlanırken gözler tercihlerin başlayacağı güne çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS kılavuzu sonrası başarı sıralamaları ve belli olurken şu an için kılavuz yayımlanmadı. Adaylar gitmek istediği bölümlere geçen senenin verilerine göre bakıyor. TYT ile alan 2 yıllık bölümlere bakan adayların puan aralığı 300 ile 350 puan ise gidebileceği bazı bölümler şöyle:

İlk ve Acil Yardım – Vakıf üniversiteleri (%25 burslu) veya bazı devlet üniversiteleri

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Radyoloji

YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Çocuk Gelişimi

Adalet

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi (bazı devlet MYO’lar)

YKS 310,320,330,340,350,355 puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS süreci tamamlanırken tercihlerin başlayacağı tarih de duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklanmasının ardından "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleirni kullandı. Buna göre tercihler 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

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#ösym
#sınav sonuçları
#yks
#taban puanları
#Üniversite Tercihleri
#Aktüel
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