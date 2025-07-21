YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM'den açıklama geldi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrenciler YKS tercihlerinin ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavının tercihleri 30 Temmuz 2025 - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin 29 Temmuz Salı gününü 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı başlaması bekleniyor. Tercih işlemlerini adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tamamlayacaklar.

ÖSYM Başkanı PRof. Dr. Bayram Ali Ersoy konuyla ilgili yazılı açıklamada "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2025 YKS KAÇ TERCİH YAPILACAK?

ÖSYM tarafından henüz 2025 YKS sınavının tercih kılavuzu yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2025 YKS tercih işlemlerinin detayları belli olacak. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.