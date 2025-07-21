Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından 2025 YKS tercih işlemlerinin ise 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Tercihlerin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin heyecanı da giderek artmaya başladı. Öğrenciler tarafından YKS kaç tercih hakkı var, YKS'de en az kaç tercih yapılmalı sorularının cevapları araştırılıyor.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 YKS sınavının tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte kaç tercih hakkı olduğu netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercihlerinde öğrencilere toplamda 24 tercih hakkı tanınmıştı. Bu yılda öğrencilere 24 tercih hakkının tanınması bekleniyor.

YKS'DE EN AZ KAÇ TERCİH YAPILMALI?

YKS tercihlerinde adayların 24 tercihin hepsini doldurma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Adayların listelerine en az 1 tercih eklemeleri yerleştirme için yeterli oluyor. Ancak genel olarak adaylar bütün tercihlerini doldurmayı tercih ediyor. Uzmanlar tarafından adayların kendi sıralamalarının yarısından az ve yarısı kadar fazla liste oluşturmasını öneriyor. Yani 30 bin sıralama yapan bir öğrencinin, 14-45 bin arası bölümleri tercihine yazması tavsiye ediliyor.