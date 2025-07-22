ABD'den dikkat çeken sevkiyat! Nükleerin kullanılmasına bir adım: Silahlar taşındı

ABD, 17 yılın ardından ilk kez İngiltere topraklarına, nükleer silahlarını konuşlandırdı. İngiliz basınından The Times'ın haberine göre, nakliye uçağı New Mwxico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktı, 10 saatlik uçuşun ardından Suffolk Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Lakenheath'e geldi. Uzmanlar, C-17 nakliye uçağının 'tek yönlü bir bırakma' eylemi gerçekleştirdiğini, bu durumun 2008 yılından beri ilk olduğunu bildirdi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI DOĞRULADI

İngiltere'nin de ABD'den taktik nükleer silahları bırakabilecek yeni bir savaş uçağı filosu aldığını biliniyor. 12 adet F-35A uçağı, B61 nükleer yerçekimi bombalarını taşıyabiliyor. Bu bombalar, binlerce kişiyi öldürebiliyor. Jetler, bir kriz anında nükleer bombalarla birlikte kullanılabiliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan politika belgesine göre, hükümet de Norfolk'taki F-35A uçaklarının ABD'nin nükleer silahlarını taşıyacağını doğruladı. Açıklamada, ''Bu karar, Soğuk Savaş’ın ardından İngiltere’nin egemen havadan ateşlenen nükleer silahlarını emekliye ayırmasından bu yana ilk defa RAF için nükleer bir rolü beraberinde getiriyor'' ifadelerine yer verildi.

YILLARDIR HAZIRLIK YAPILIYORDU

NATO’nun eski nükleer silahsızlandırma direktörü ve Pasifik Forumu isimli dış politika araştırma enstitüsünden analist William Alberque, “Bu, İngiltere’ye gitmiş, bu silahları bırakmış, ardından ABD’deki rutin operasyonlarına geri dönmüş gibi görünüyor. Bu tesislerin nükleer silahları teslim alması için yıllardır hazırlık yaptıklarını biliyoruz” dedi.

Alberque, Soğuk Savaş sırasında da nükleer silahların burada tutulduğunu, ''Avrupa’daki ilk ABD nükleer silahları İngiltere’deydi'' diyerek hatırlattı.

NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMINA DOĞRU BİR ADIM

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü’nden savunma düşünce kuruluşunun askeri bilimler ekibinde kıdemli araştırma görevlisi olan Dr. Sidharth Kaushal ise "Bu, taktik nükleer silahların kullanımına doğru bir adım demek. Bu durum, nükleer silahların nasıl kullanılacağı konusunda biraz esneklik sağlıyor. Elbette Lakenheath'te bu silahları ilk etapta taşıyacak ABD uçakları da var” dedi.