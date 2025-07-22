Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

İsrail-İran savaşı sırasında 'sığınak delici' ve radara yakalanmayan 'hayalet' özelliğiyle dünyanın en gelişmiş bombardıman uçaklarından biri olarak bilinen B-2 uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini vuran ABD'den İran'a yeni bir tehdit geldi.

İRAN'A NÜKLEER TEHDİT: GEREKİRSE TEKRAR YAPARIZ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Tahran’ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

CNN'E TEPKİ: ÖZÜR DİLEYİN

ABD merkezli haber kanalı CNN’in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN, 'yalancı muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran’ın nükleer tesislerini ‘yok eden’ harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi.

Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN’in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox Haber kanalından Bret Baier’e yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçemeyeceğini belirtmişti.

Nükleer tesislerdeki hasar nedeniyle uranyum zenginleştirme programının durdurulduğunu söyleyen Arakçi, "Zarar ciddi ve ağır. Ama elbette zenginleştirmeden vazgeçemeyiz, çünkü bu bizim kendi bilim insanlarımızın bir başarısı. Ve artık bundan da öte, bu bir ulusal gurur meselesi" ifadelerini kullanmıştı.