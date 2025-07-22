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 | Onur Kaya

Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini vurdukları saldırılarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İran'a gözdağı veren Trump, gerek olması halinde yeniden saldırabileceklerini söyledi.

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Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 06:14
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 06:32

İsrail- savaşı sırasında 'sığınak delici' ve radara yakalanmayan 'hayalet' özelliğiyle dünyanın en gelişmiş bombardıman uçaklarından biri olarak bilinen B-2 uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini vuran 'den İran'a yeni bir tehdit geldi.

Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

İRAN'A NÜKLEER TEHDİT: GEREKİRSE TEKRAR YAPARIZ

ABD Başkanı , ülkesinin İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Tahran’ın nükleer tesisleri ile ilgili "Zarar çok ciddi, yok edildiler" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle! Tam da dediğim gibi. Ve gerekli olması halinde bunu tekrar yaparız" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

CNN'E TEPKİ: ÖZÜR DİLEYİN

ABD merkezli haber kanalı CNN’in ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönünde haberler yaptığını hatırlatan Trump, "Yalan haber yapan CNN, 'yalancı muhabirini' derhal kovmalı, benden ve İran’ın nükleer tesislerini ‘yok eden’ harika pilotlardan özür dilemelidir" dedi.

Trump, taraflı olmakla eleştirdiği CNN’in, aynı MSNBC kanalı gibi izlenme oranlarında düşüş yaşadığını iddia etti.

Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox Haber kanalından Bret Baier’e yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer zenginleştirme programından vazgeçemeyeceğini belirtmişti.

Donald Trump'tan İran'a nükleer tehdit: Gerekirse tekrar saldırırız

Nükleer tesislerdeki hasar nedeniyle uranyum zenginleştirme programının durdurulduğunu söyleyen Arakçi, "Zarar ciddi ve ağır. Ama elbette zenginleştirmeden vazgeçemeyiz, çünkü bu bizim kendi bilim insanlarımızın bir başarısı. Ve artık bundan da öte, bu bir ulusal gurur meselesi" ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#iran
#Abd
#Donald Trump
#Nükleer Tesisler
#Cnn
#Fox Haber
#Dünya
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