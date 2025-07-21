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 | Murat Makas

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Trump hazırlıksız yakalandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'nin bombalanmasına hazırlıksız yakalandığı iddia edildi.

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Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Trump hazırlıksız yakalandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:51

Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı ’ın İsrail’in ’de düzenlediği hava bombardımanı karşısında hazırlıksız yakalandığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müdahil olmasıyla Suriye'de anlaşma sağlandığını belirtti.

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Trump hazırlıksız yakalandı

"BEYAZ SARAY ENDİŞELİ"

ABD'de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, saldırganlığı giderek artan Netanyahu'ya "deli gibi davrandığı, sürekli her şeyi bombaladığı" yönünde eleştirilerde bulundu.

Yetkililerden biri, Netanyahu'nun bu hareketlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabileceğine ve iyi niyetini tüketebileceğine işaret etti. Bir diğer üst düzey yetkili, İsrail'in bu hafta Gazze'deki bir kiliseye düzenlediği bombalı saldırıya dikkati çekerek, bu olayın Trump'ın Netanyahu'yu arayıp açıklama talep etmesine yol açtığını vurguladı.

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Trump hazırlıksız yakalandı

''USLU DURMAYAN ÇOCUK GİBİ''

Trump yönetimi içinde Netanyahu'ya karşı artan bir şüphecilik olduğunun altını çizen yetkililer, İsrail Başbakanı'nın "bazen uslu durmayan bir çocuk gibi" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, cuma günü Suriye'deki tırmanışı durduran ateşkese rağmen Washington'un, Netanyahu ve bölgesel politikaları konusunda çok daha fazla endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.

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Trump'ın, Netanyahu'nun bölgesel politikaları konusundaki rahatsızlığı özellikle sosyal medyada konu edilirken, ABD Başkanı'nın kamuoyu önünde Netanyahu'ya yönelik eleştiri yapmaktan uzak durduğu görülüyor.

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürülmüştü. İsrail ordusu, Süveyda'daki çatışmaları gerekçe göstererek, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

ETİKETLER
#suriye
#bombalama
#Donald Trump
#Siyasi Kriz
#Beyaz Saray
#Dünya
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