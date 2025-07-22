DTM, Atatürk Havalimanı metro kapalı mı, neden? Metro İstanbul M1A hattı için açıklama yaptı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bugün İstanbul'da M1A metro hattının bazı durakları kapalı olacak.

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından hangi metro duraklarının kapalı olacağı ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Vatandaşlar tarafından DTM, Atatürk Havalimanı metro kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

DTM, ATATÜRK HAVALİMANI METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, bugün saat 10.00'dan itibaren kapalı olacak.

M1A hattında seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Seferlerin tekrardan ne zaman normale döneceği ile ilgili bir saat belirtilmedi. İkinci bir duyuruya kadar metro istasyonları kapalı olacak.

DTM, ATATÜRK HAVALİMANI METRO NEDEN KAPALI?

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kapatıldı.