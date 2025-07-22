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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

Uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan finansman, Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için kullanılacak. Alınan bu finansmanla birlikte Türkiye'nin projeler için sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

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Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 08:58

Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla, Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantısını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansman temin edildi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin iktisadi ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Orta Vadeli Program'da belirlenen "kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi" hedefi doğrultusunda adım atılmaya devam ediliyor.

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için yaklaşık 2,4 milyar avro tutarında yeşil finansman sağlandı. Projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MUFG Bank liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

Söz konusu finansmana İsveç ve Avusturya'nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve OeKB ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi garantisi altında çeşitli uluslararası bankalar ve kurumsal yatırımcılar katıldı.

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sürdürülebilir altyapı yaklaşımıyla Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kurarak bölgesel ulaşım ve ticaret akışının geliştirilmesine katkı sunacak.

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

Proje, bütünleşik kalkınma perspektifiyle bölgesel üretim merkezlerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirecek. Söz konusu projeyle beraber Türkiye'nin bu yıl içinde proje finansmanı amacıyla sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Nahçıvan arası demiryolu için 2,4 milyar Euro finansman

ULUSLARARASI FİNANS AKIŞI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarının, Türkiye'nin ekonomisine ve programına duyduğu güvenle ülkeye yönelik finansman akışını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#Kars-iğdır-aralık-dilucu Demir Yolu Projesi
#Dış Finansman
#Yeşil Finansman
#Türkiye Altyapısı
#Bölgesel Kalkınma
#Ekonomi
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