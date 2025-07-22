Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?

Şu sıralar eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'da olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısıyla sözleşme şartlarında anlaşamadı. 6 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, yapımcılarla anlaşamayınca sözleşmeyi feshetti.

KURULUŞ OSMAN'DA BURAK ÖZÇİVİT DEVRİ BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

İddialara göre Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Bu gelişmelerin ardından taraflar bugün sosyal medyadan karşılıklı takibi bıraktı.

Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgilerine göre; ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde… Daha önce Emre Bey’in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.