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 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?

Önümüzdeki sezon hazırlıkları başlayan Kuruluş Osman dizisinde kriz çıktı. Önümüzdeki sezonda da Özge Törer ile Burak Özçivit'in kadroda yer alacağı belirtilirken, yaşanan anlaşmazlık sonrası Kuruluş Osman'da Burak Özçivit dönemi bitti.

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Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:18

Şu sıralar eşi ile Bodrum'da olan , dizisinin yapımcısıyla sözleşme şartlarında anlaşamadı. 6 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, yapımcılarla anlaşamayınca sözleşmeyi feshetti.

KURULUŞ OSMAN'DA BURAK ÖZÇİVİT DEVRİ BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?

İddialara göre Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Bu gelişmelerin ardından taraflar bugün sosyal medyadan karşılıklı takibi bıraktı.

Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?

Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgilerine göre; ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde… Daha önce Emre Bey’in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.

Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?
ETİKETLER
#burak özçivit
#kuruluş osman
#Fahriye Evcen
#diziler
#sosyal-medya
#Yıldız Oyuncular
#Ücretler
#Medya
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