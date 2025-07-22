Güzide Duran sosyal medyada içini döktü! İntikam çıkışı dikkat çekti

Ünlü manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmiş ve yurt dışına taşınmıştı. Boşanma davası açan çiftten Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile mekandan çıkarken görüntülendi.

GÜZİDE DURAN SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü model Güzide Duran boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy ile dava süreçleri devam ederken, Fikret Orman ile görüntülenmesi sosyal medyayı salladı. Adnan Aksoy'ın Güzide Duran ile ilgili paylaşımlar dikkat çekerken, Duran da içini sosyal medyadan döktü.

İki çocukları olan ünlü çift, 16 yıllık evliliklerini 2024'te noktalama kararı almıştı. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açmıştı.

Güzide Duran ise ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Bu süreçte Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Oğlu Emir ile pozuna "Kalbim, sabır" notunu düşen ünlü manken, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar." dedi.