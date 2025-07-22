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 | Baran Aksoy

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim

Adı Galatasaray ile anılan ama Fenerbahçe'nin bir bomba patlatarak iletişime geçtiği Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Çalhanoğlu'nun reklam çekimi için megakente geldiği belirtilirken aynı zamanda transfer görüşmeleri de yapacağı öne sürüldü.

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Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:47

Hem 'nin hem de 'ın radarında olan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür adı Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu'nun ’un Inter’le yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim

İTALYA'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, yıldız oyuncuyla da birebir temas kurduğu ve transferin detaylarını netleştirmek adına yoğun çaba harcadığı aktarıldı. "Bu işi 48 saatte bitirelim, ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği belirtilen Hakan, çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılarak süreci oradan takip edecek.

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim

8 MİLYON EURO + BONUSLAR

İtalyan temsilcisinin Hakan için 25-30 milyon Euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun da bonservis bedelini aşağı çekmek için kulübüyle masaya oturduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin Hakan’a 3+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar önerdiği iddialar arasında.

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan , 47 karşılaşmada görev aldı ve takıma 11 gol-8 asistlik önemli bir katkı sağladı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#ali koç
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Fenerbahçe
#Spor
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