Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönmek istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın radarında olan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür adı Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu'nun Ali Koç’un Inter’le yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği öğrenildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, yıldız oyuncuyla da birebir temas kurduğu ve transferin detaylarını netleştirmek adına yoğun çaba harcadığı aktarıldı. "Bu işi 48 saatte bitirelim, ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği belirtilen Hakan, transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılarak süreci oradan takip edecek.

8 MİLYON EURO + BONUSLAR

İtalyan temsilcisinin Hakan için 25-30 milyon Euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun da bonservis bedelini aşağı çekmek için kulübüyle masaya oturduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin Hakan’a 3+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar önerdiği iddialar arasında.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev aldı ve takıma 11 gol-8 asistlik önemli bir katkı sağladı.