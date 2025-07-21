Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'tan servet istedi

Fenerbahçe, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeye çok yakın... Ali Koç ile görüşen Çalhanoğlu'nun "Fenerbahçe forması giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi. Peki Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye gelmek için ne şartlar koştu. İşte görüşmenin detayları ve ortaya çıkan maaş beklentisi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'tan servet istedi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:28

Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, yılın en büyük hamlesini yapmak istiyor. Sarı-lacivertli kulüp, adı ile anılan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Ali Koç'un milli oyuncu ile görüşerek durumunu ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'tan servet istedi

"FENERBAHÇE'YE KARŞI BİR ÖN YARGIM YOK VE ASLA DA OLAMAZ"

31 yaşındaki yıldız, "Başkanım benim 'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Hakan'ın bu sözlerinin ardından sarı-lacivertliler vites yükseltti. Futbolcu için Inter'in 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. İtalya'da 6.5 milyon Euro kazanan , Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon Euro ve 3+1 yıllık kontrat istiyor.

Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'tan servet istedi

BONSERVİS PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon Euro'ya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon Euro'ya düşmesini bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konteyner alevler içinde kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Transferde sürpriz karar!
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi netlik kazandı!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Beşincilig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.