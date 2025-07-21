Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'tan servet istedi

Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, yılın en büyük hamlesini yapmak istiyor. Sarı-lacivertli kulüp, adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Ali Koç'un milli oyuncu ile görüşerek durumunu ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI BİR ÖN YARGIM YOK VE ASLA DA OLAMAZ"

31 yaşındaki yıldız, "Başkanım benim Fenerbahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Hakan'ın bu sözlerinin ardından sarı-lacivertliler vites yükseltti. Futbolcu için Inter'in 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. İtalya'da 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon Euro ve 3+1 yıllık kontrat istiyor.

BONSERVİS PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon Euro'ya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon Euro'ya düşmesini bekliyor.