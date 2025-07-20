Galatasaray'da Yusuf Demir transferi netlik kazandı!

Galatasaray ve Elche arasındaki Yusuf Demir görüşmeleri durdu. Transfer, resmen son anda iptal oldu.

YUSUF DEMİR TRANSFERİ MAAŞA TAKILDI

Galatasaraylı Yusuf Demir, İspanyol ekiplerinden Elche ile anlaşmıştı. Genç oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken, transfer son anda iptal oldu! Zira Galatasaray, Elche'nin Yusuf Demir transferinde tüm maaşı ödemesini istedi ama İspanyol ekip ancak 900 bin Euroya kadar çıkabildi.

YUSUF DEMİR VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da geçirdiği yıllarda 23 maça çıkabilen Yusuf Demir, 2 gol ve 2 asistlik skor üretmişti.