Fenerbahçe ikinci yarıda kazandı!

Fenerbahçe, Uniao De Leiria ile oynanan maçı 2-0 kazandı. Sarı lacivertliler, 57. dakikada Vitor'un kendi kalesine golü ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin şık vuruşuyla zafere uzandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1947040177622561187

FENERBAHÇE'DE 11 TERCİHİNDE SÜRPRİZLER

Jose Mourinho sahaya Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ, Szymanski, Cengiz, Oğuz ve En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı. Akabinde ise ikinci yarıda değişiklikler yapan Jose, Bartuğ'u 90 dakika sahada tutmasıyla ayrıca dikkat çekti.

https://x.com/Fenerbahce/status/1947039069692903679

FENERBAHÇE VE AL ITTIHAD KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 23 Temmuz Çarşamba günü Al Ittihad ile yapacak.